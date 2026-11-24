2027 yılında engelli vatandaşların ÖTV'siz araç alımında uygulanan üst fiyat sınırı yaklaşık 800 bin lira artarak 3 milyon 673 bin 700 liraya yükselecek. Peki, ÖTV'siz araç alımının şartları neler? Hangi marka ve modeller muafiyet kapsamında alınabiliyor? İşte detaylar...

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Engelli vatandaşların ÖTV ödemeden araç satın alabilmesi için uygulanan üst fiyat sınırı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 lira olarak uygulanan limit, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla 2027 yılında 3 milyon 673 bin 700 liraya çıkacak. Böylece ÖTV muafiyetli araç alımında üst fiyat sınırı 799 bin 800 lira yükselmiş olacak.

CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİSİ VAR!

Yeni limitin 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunduğundan, yıl sonuna kadar alınabilecek farklı bir karar nihai tutarı etkileyebilecek.

Fiyat sınırı 800 bin lira yükseldi! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar

YERLİLİK ŞARTI ARANIYOR

ÖTV muafiyetinden yararlanılarak satın alınacak araçlarda fiyat sınırının yanı sıra en az yüzde 40 yerlilik şartı da bulunuyor. Ayrıca muafiyetten yararlanma hakkı, engellilik durumu ve sağlık kurulu raporuna ilişkin yasal koşullara bağlı olarak uygulanıyor.

ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Mevcut düzenlemeye göre engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşlar, belirlenen şartları taşıyan araçları ÖTV muafiyetiyle satın alabiliyor.

Engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan vatandaşlar da engelliliğine uygun özel tertibat ve diğer yasal şartları karşılamaları halinde istisnadan yararlanabiliyor. Ayrıca ortopedik engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olup bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan vatandaşlar da düzenleme kapsamında bulunuyor. İstisnadan yararlanma hakkı ise 10 yılda bir kullanılabiliyor.

ÖTV MUAFİYETİYLE ALINABİLECEK ARAÇLAR

Marka Modeller TOGG T10X, T10F Fiat Egea Sedan, Egea Cross Renault Clio, Megane Sedan, Duster, Boreal Toyota Corolla, Corolla Hybrid, C-HR Hyundai i20, Bayon

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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