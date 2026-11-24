Fiyat sınırı 800 bin lira yükseldi! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
2027 yılında engelli vatandaşların ÖTV'siz araç alımında uygulanan üst fiyat sınırı yaklaşık 800 bin lira artarak 3 milyon 673 bin 700 liraya yükselecek. Peki, ÖTV'siz araç alımının şartları neler? Hangi marka ve modeller muafiyet kapsamında alınabiliyor? İşte detaylar...
Engelli vatandaşların ÖTV ödemeden araç satın alabilmesi için uygulanan üst fiyat sınırı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 lira olarak uygulanan limit, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla 2027 yılında 3 milyon 673 bin 700 liraya çıkacak. Böylece ÖTV muafiyetli araç alımında üst fiyat sınırı 799 bin 800 lira yükselmiş olacak.
Vergi, harç ve trafik cezalarına yapılacak zam belli oldu! İşte 2027 tarifeleri
CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİSİ VAR!
Yeni limitin 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunduğundan, yıl sonuna kadar alınabilecek farklı bir karar nihai tutarı etkileyebilecek.
YERLİLİK ŞARTI ARANIYOR
ÖTV muafiyetinden yararlanılarak satın alınacak araçlarda fiyat sınırının yanı sıra en az yüzde 40 yerlilik şartı da bulunuyor. Ayrıca muafiyetten yararlanma hakkı, engellilik durumu ve sağlık kurulu raporuna ilişkin yasal koşullara bağlı olarak uygulanıyor.
TMSF, Türkiye'nin ünlü mobilya markasını satışa çıkardı! 2,4 milyar lira isteniyor
ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Mevcut düzenlemeye göre engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşlar, belirlenen şartları taşıyan araçları ÖTV muafiyetiyle satın alabiliyor.
Engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan vatandaşlar da engelliliğine uygun özel tertibat ve diğer yasal şartları karşılamaları halinde istisnadan yararlanabiliyor. Ayrıca ortopedik engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olup bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan vatandaşlar da düzenleme kapsamında bulunuyor. İstisnadan yararlanma hakkı ise 10 yılda bir kullanılabiliyor.
ÖTV MUAFİYETİYLE ALINABİLECEK ARAÇLAR
|Marka
|Modeller
|TOGG
|T10X, T10F
|Fiat
|Egea Sedan, Egea Cross
|Renault
|Clio, Megane Sedan, Duster, Boreal
|Toyota
|Corolla, Corolla Hybrid, C-HR
|Hyundai
|i20, Bayon