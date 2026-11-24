2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Yeni yılda birçok vergi, harç ve trafik cezasının bu oranda artması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı vergi ve harçlarda artış oranını artırma veya düşürme yetkisi bulunuyor. Peki yeniden değerleme oranına göre 2027'de pasaport, ehliyet, IMEI kayıt harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni hesaplamalar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak tespit edildi.
Yeniden değerleme oranı, yeni yılda vergi, harç ve cezaların yeniden belirlenmesinde esas alınacak. Buna göre, herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde 1 Ocak 2027 itibarıyla söz konusu kalemlerde yüzde 27,83 oranında artış uygulanabilecek.
Yeniden değerleme oranının uygulanmasıyla birlikte yeni yılda pasaport ve ehliyet harçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları, yurt dışı çıkış harcı ve çeşitli vergi ve idari para cezalarında artış gündeme gelecek. Ayrıca vergi mevzuatında yeniden değerleme oranına bağlı olarak güncellenen istisna, had ve sınırlar da yeni oran doğrultusunda değişebilecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ARTIRMA VE AZALTMA YETKİSİ VAR
Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının tüm kalemlere aynı şekilde uygulanması kesin değil. İlgili kanunlarda Cumhurbaşkanı'na bazı vergi, harç ve maktu tutarlarda yeniden değerleme oranına göre yapılacak artışı artırma veya azaltma yetkisi tanınıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetki çerçevesinde bazı kalemlerde artış oranını farklı belirleyebilecek. Bu nedenle 2027'de uygulanacak kesin vergi, harç ve ceza tutarları, ilgili düzenlemeler ve Cumhurbaşkanı kararlarıyla netleşecek.