2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Yeni yılda birçok vergi, harç ve trafik cezasının bu oranda artması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı vergi ve harçlarda artış oranını artırma veya düşürme yetkisi bulunuyor. Peki yeniden değerleme oranına göre 2027'de pasaport, ehliyet, IMEI kayıt harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni hesaplamalar...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak tespit edildi.

Yeniden değerleme oranı, yeni yılda vergi, harç ve cezaların yeniden belirlenmesinde esas alınacak. Buna göre, herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde 1 Ocak 2027 itibarıyla söz konusu kalemlerde yüzde 27,83 oranında artış uygulanabilecek.

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HANGİ KALEMLER ETKİLENECEK?

Yeniden değerleme oranının uygulanmasıyla birlikte yeni yılda pasaport ve ehliyet harçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları, yurt dışı çıkış harcı ve çeşitli vergi ve idari para cezalarında artış gündeme gelecek. Ayrıca vergi mevzuatında yeniden değerleme oranına bağlı olarak güncellenen istisna, had ve sınırlar da yeni oran doğrultusunda değişebilecek.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ARTIRMA VE AZALTMA YETKİSİ VAR

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının tüm kalemlere aynı şekilde uygulanması kesin değil. İlgili kanunlarda Cumhurbaşkanı'na bazı vergi, harç ve maktu tutarlarda yeniden değerleme oranına göre yapılacak artışı artırma veya azaltma yetkisi tanınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetki çerçevesinde bazı kalemlerde artış oranını farklı belirleyebilecek. Bu nedenle 2027'de uygulanacak kesin vergi, harç ve ceza tutarları, ilgili düzenlemeler ve Cumhurbaşkanı kararlarıyla netleşecek.

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2027'DE VERGİ, HARÇ VE CEZALAR NE KADAR OLACAK?

Peki yüzde 27,83'lük orana göre vergi, ceza ve harçlar 2027'de ne kadar olacak? İşte detaylar...

Kalem 2026 tutarı 2027 hesaplaması 10 yıllık pasaport harcı 13.410 TL 17.142 TL B sınıfı ehliyet harcı 6.754 TL 8.634 TL IMEI kayıt harcı 54.258 TL 69.358 TL Yurt dışı çıkış harcı 1.250 TL 1.598 TL Kırmızı ışık ihlali 5.000 TL 6.391 TL Ehliyetsiz araç kullanma 40.000 TL 51.132 TL Trafikte cep telefonu kullanma 5.000 TL 6.391 TL Emniyet kemeri takmama 2.500 TL 3.196 TL

TRAFİK CEZALARI

Trafik ihlali 2027 hesaplaması Alkollü araç kullanma (ilk ihlal) 31.973 TL Ehliyeti iptal edildiği hâlde araç kullanma 255.780 TL Trafikte makas atma Yaklaşık 115.000 TL Trafikte kavga amacıyla araçtan inme 230.202 TL Düğün konvoyuyla trafiği engelleme 230.202 TL

Hız Sınırını Aşma Cezaları 2026 2027 hesabı Yerleşim yeri içinde 6-10 km/s aşım 2.000 TL 2.557 TL 11-15 km/s aşım 4.000 TL 5.113 TL 16-20 km/s aşım 6.000 TL 7.670 TL 21-25 km/s aşım 8.000 TL 10.226 TL 26-35 km/s aşım 12.000 TL 15.340 TL 36-45 km/s aşım 15.000 TL 19.174 TL 46-55 km/s aşım 20.000 TL 25.566 TL 56-65 km/s aşım 25.000 TL 31.958 TL 66 km/s ve üzeri aşım 30.000 TL 38.349 TL

3. Alkol ve uyuşturucu cezaları 2026 2027 hesabı Alkollü araç kullanma (ilk) 25.000 TL 31.958 TL Alkollü araç kullanma (ikinci) 50.000 TL 63.915 TL Alkollü araç kullanma (üçüncü ve sonrası) 150.000 TL 191.745 TL

Ehliyet, emniyet kemeri ve kask cezaları 2026 2027 hesabı Ehliyetsiz araç kullanma 40.000 TL 51.132 TL Ehliyeti geri alınmışken araç kullanma 200.000 TL 255.660 TL Ehliyeti iptal edilmişken araç kullanma 200.000 TL 255.660 TL Emniyet kemeri takmama 2.500 TL 3.196 TL Kask takmama (ilk) 2.500 TL 3.196 TL Kask takmama (ikinci) 5.000 TL 6.392 TL Kask takmama (üçüncü) 10.000 TL 12.783 TL Çocuk koltuğu kullanmama 5.000 TL 6.392 TL

Park, araç donanımı ve diğer ihlaller 2026 2027 hesabı Hatalı park 1.246 TL 1.593 TL Engelli park yerine park 2.492 TL 3.186 TL Yasak yerde duraklama 1.246 TL 1.593 TL Muayenesiz araç kullanma 2.719 TL 3.476 TL Trafik sigortası olmadan araç kullanma 1.246 TL 1.593 TL Yayaya yol vermeme 5.662 TL 7.238 TL Trafik levhalarına uymama 1.000 TL 1.278 TL Emniyet şeridini ihlal 20.000 TL 25.566 TL Ters yönde araç kullanma (yerleşim yeri) 20.000 TL 25.566 TL Ters yönde araç kullanma (otoyol/bölünmüş yol) 90.000 TL 115.047 TL Kış lastiği kullanmama 6.000 TL 7.670 TL

Ağır trafik ihlalleri 2026 2027 hesabı Plakasız araç kullanma 46.000 TL 58.802 TL Sahte plaka kullanma 140.000 TL 178.962 TL Plakayı okunmaz hâle getirme 140.000 TL 178.962 TL Drift yapma 140.000 TL 178.962 TL Makas atma 90.000 TL 115.047 TL Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme 180.000 TL 230.094 TL Trafikte saldırı amacıyla başka aracı takip etme 180.000 TL 230.094 TL Geçiş üstünlüğü olan araca yol vermeme 46.000 TL 58.802 TL Trafikte dur ihtarına uymama 200.000 TL 255.660 TL

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