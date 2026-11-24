Dolar endeksi 104,53 seviyesini test ederek yaklaşık 20 ayın zirvesine çıktı. FED'in enflasyonla mücadelede yeniden faiz artışına yönelebileceği beklentisi ABD para birimine küresel çapta destek veriyor. ABD teknoloji piyasalarına yönelen sermaye akımları da dolardaki yükselişi destekliyor. Dikkatler 9 Aralık’taki FED kararına çevrilirken, piyasada çeyrek puanlık faiz artışı fiyatlanıyor.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda dolar endeksinde dikkat çeken hareketler yaşanıyor. ABD para biriminin Euro, Japon Yeni ve Sterlin gibi önemli para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi (DXY) 104,53 seviyesini test ederek 20 ayın zirvesine çıktı. Endeks, en son 27 Mart 2025'te bu seviyelerde işlem görmüştü. TSİ 07:30 itibarıyla da DXY 104,28’den fiyatlandı.

Dolar endeksindeki yükseliş, ABD para biriminin küresel ölçekte güç kazandığını gösteriyor. Aynı zamanda dolar üzerinden fiyatlanan altın ve petrol gibi emtialar ile gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı oluşturabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

FED BEKLENTİLERİ

Doların yükselişinde en önemli etkenlerin başında ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasına ilişkin beklentiler geliyor. ABD'de enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesinin üzerinde kalması ve ekonomik aktivitenin dirençli görünümü, faiz artışlarının devam edebileceği beklentisini güçlendiriyor. FED, Eylül 2026'da üç yılı aşkın sürenin ardından ilk defa 25 baz puanlık faiz artırımına giderek politika oranını yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti. Ekim toplantısında ise oranları sabit tutmuştu.

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DİKKATLER 9 ARALIK’TA

Ancak son toplantının tutanakları, sıkılaşma sürecinin devam edebileceğine işaret etti. FED yetkililerinin neredeyse tamamı aralık ayında yeni bir artış beklerken, bazı üyeler 50 baz puanlık daha güçlü bir adımın da değerlendirilmesini istedi. Böylece 9 Aralık'ta gerçekleştirilecek FED toplantısı küresel piyasaların odağına yerleşti.

Faiz artışı beklentileri, ABD tahvilleri ve dolar cinsinden yatırım araçlarının getirisini yükselterek küresel sermayenin bu varlıklara yönelmesini teşvik ediyor. Bu durum da doların diğer para birimleri karşısında güç kazanmasına zemin hazırlıyor.

APAY ZEKÂ DA DEVREDE

Doları destekleyen bir diğer unsur ise ABD teknoloji piyasalarına yönelen sermaye akımları… Yapay zekâ yatırımlarındaki büyüme, ABD borsalarına yönelik uluslararası ilgiyi artırıyor.

Jensen Huang'ın yeniden CEO’luk görevine dönmesinin ardından Nvidia'nın piyasa değerinin de yaklaşık 950 milyar dolar artması teknoloji hisselerinde iyimserliği canlandırdı.

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2027'DE ZAYIFLAYABİLİR

Analistler, FED'in sıkı para politikasının kısa vadede dolar endeksini desteklemeyi sürdürebileceğini, ancak 2027'de görünümün değişebileceğini öngörüyor. Enerji fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonu yüzde 2 hedefine yaklaştırabileceğini belirten analistler, bu durumun faiz beklentilerini de aşağı çekerek “doların gelecek yıl güç kaybetmesine yol açabileceğini” değerlendiriyor.