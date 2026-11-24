Brent petrol 24 Kasım işlemlerinde 86,25 dolara kadar gerileyerek son üç ayın dibini gördü. Kasımdaki kayıp yüzde 23,5'i aştı. COVID-19 salgınından bu yana en sert aylık düşüş yaşanıyor. Arz fazlası beklentileri, Orta Doğu'dan petrol sevkiyatının toparlanması ve ABD-İran hattında diplomasi umutları fiyatları aşağı çekiyor. Bu arada iç piyasada benzin fiyatı kasımda yüzde 15 ucuzlarken, yeni indirim beklentileri gündeme gelmeye başladı.

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Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatlarındaki düşüş hız kazandı. Brent petrolün varil fiyatı bugünkü işlemlerde 86,25 dolara kadar geriledi. 27 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyelerini gören petrolde günlük kayıp yüzde 2,5'i aştı. TSİ 06:20 itibarıyla petrol 86,55 dolardan işlem gördü.

Kasım ayındaki değer kaybı ise yüzde 23,5'in üzerine çıktı. Mart 2020'de yaklaşık yüzde 48'lik düşüş yaşayan petrol, bu ayki performansıyla COVID-19 salgınından bu yana en sert aylık kaybına doğru ilerliyor.

‘ARZ FAZLASI’ TAHMİNLERİ

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin devam etmesine rağmen arz endişelerinin hafiflemesi belirleyici oluyor. Özellikle son 1-2 haftada bölgeden petrol sevkiyatının yeniden artması, piyasaların muhtemel bir arz kesintisine ilişkin kaygılarını azalttı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ekim ayında küresel petrol arzının günlük 2,3 milyon varil artarak 105,4 milyon varile ulaştığını açıkladı. Kurum, piyasanın 2026'nın son çeyreğinde yeniden arz fazlasına geçmesini, 2027'de ise fazlanın daha da büyümesini bekliyor.

ORTA DOĞU TOPARLANIYOR

Fiyatlar üzerindeki baskıyı artıran bir diğer gelişme, Orta Doğu'dan ham petrol çıkışının toparlanması oldu. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin alternatif boru hatları ve sevkiyat güzergâhlarını daha etkin kullanması, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalara rağmen ihracatın sürmesini sağlıyor.

EIA verilerine göre bölge ülkelerinin petrol üretimi ekimde günlük 23,1 milyon varile ulaşarak çatışmaların başlamasından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

DİKKATLER HÜRMÜZ’DE

Hürmüz Boğazı'nda ise normalleşme henüz tamamlanmış değil. Kasım ayında ticari geçişler savaş öncesi seviyelerin altında kalmaya devam etti. 20 Kasım haftasına ilişkin verilerde boğazdaki gemi trafiğinin, savaş öncesi seviyelere göre yaklaşık yüzde 40 düşük olduğu hesaplandı. Buna rağmen petrol akışında alternatif güzergâhların devreye girmesi, fiyatlardaki risk primini aşağı çekiyor.

Yemen'deki Husilerin saldırıları da piyasada korkulan bir arz kesintisine yol açmadı. Kasım ayında Suudi Arabistan'daki bazı enerji altyapılarının hedef alınmasına rağmen, saldırılar, petrol üretimi ve ihracatında geniş çaplı bir gerilemeye sebep olmadı.

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DİPLOMASİ ÇABALARI

Petrol fiyatlarını aşağı çeken bir başka başlık da Washington-Tahran hattındaki gelişmeler… ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni ve kapsamlı saldırılar konusunda aceleci davranmayacağını, konunun 1 Ocak sonrasında yeniden değerlendirilebileceğini belirtti. Böylece yıl bitmeden yeni bir askerî operasyon ihtimalinin ötelenmesi, piyasalardaki jeopolitik risk algısını zayıflattı.

Katar başta olmak üzere arabulucular üzerinden yürütülen temaslar da devam ediyor. Henüz taraflar arasında bir anlaşma bulunmasa da diplomasi kapısının açık tutulması petrol fiyatlarındaki yükseliş beklentilerini sınırlıyor.

FED VE DOLAR BASKISI

Küresel piyasalarda doların güçlenmesi de petrolün düşüşünü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankasının (FED) aralık ayında faiz artırımına gidebileceği beklentisi, dolar endeksini 104,3 ile son 20 ayın zirvesine taşıdı. Piyasalarda 9 Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyor.

Bu durum, dolar cinsinden fiyatlanan emtialar üzerinde baskı oluşturuyor. Doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından petrolü de daha pahalı hâle getirerek talebi sınırlayabiliyor.

AKARYAKIT İÇİN İYİ HABER

Petrol fiyatlarında kasımda yaşanan sert düşüş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında da etkisini gösterdi. İstanbul’un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı bu ay yüzde 15 ucuzladı ve 68,30 TL'ye geriledi. Motorinin litresi de aynı dönemde yüzde 11,6 düşüşle 88,75 TL'ye indi.

Petroldeki son düşüşün kalıcı olması halinde pompa fiyatlarında da yeni indirim beklentisinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.