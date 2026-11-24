Vergi, harç ve cezalara yapılacak artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özetle Kaydet a- | +A

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayı dahil olmak üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtildi.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 27,83

Söz konusu oranın Bakanlık tarafından Resmi Gazete'de ilan edilmesi gerektiği hatırlatılan tebliğde, bu kapsamda 2026 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak tespit edildiği bildirildi.

Oranın, 2026 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Düzenlemede, konuya ilişkin daha önce yayımlanan tebliğlerin de yürürlükte olduğu ifade edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala