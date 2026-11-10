Vergi borcu olanlar dikkat! 5 milyon TL'yi aşan borçlar kamuoyuna açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek tutarlı vergi borcu bulunan mükelleflerin kamuoyuna açıklanmasına ilişkin takvimi belirledi. Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, her bir vergi dairesine 5 milyon TL ve üzerinde borcu bulunan veya bu tutarda kesinleşmiş vergi ve cezası olan mükellefler ilan edilecek. Listeler önce vergi dairelerinde, ardından Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 10 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, vadesi geçtiği halde ödenmeyen yüksek tutarlı vergi borçları ile kesinleşen vergi ve cezaların kamuoyuna açıklanmasına ilişkin tutarlar, tarihler ve uygulama esasları belirlendi.

5 MİLYON TL VE ÜZERİ VERGİ BORCU OLANLAR AÇIKLANACAK

Tebliğe göre, her bir vergi dairesine 5 milyon TL veya daha fazla borcu bulunan mükellefler kamuoyuna açıklanacak.

Aynı şekilde 5 milyon TL ve üzerinde kesinleşmiş vergi ve cezası bulunan mükellefler de açıklama kapsamına alınacak.

Böylece belirlenen tutarın üzerindeki borçlar ve kesinleşmiş vergi cezaları, Bakanlık tarafından belirlenen takvim doğrultusunda ilan edilecek.

Vergi borcu olanlar dikkat! 5 milyon TLyi aşan borçlar kamuoyuna açıklanacak

VERGİ BORÇLULARININ LİSTESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borçlularına ilişkin açıklamaların iki aşamada yapılmasını kararlaştırdı.

Buna göre listeler;

1-15 Aralık 2026: Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan panolarında,

16-30 Aralık 2026: Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak.

Açıklamalar, Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen usul ve esaslara göre gerçekleştirilecek.

HANGİ TARİHE KADAR OLAN VERGİ BORÇLARI KAPSAMDA?

Düzenlemede açıklanacak borçların hangi tarihler esas alınarak belirleneceği de netleştirildi.

Buna göre 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 20 Kasım 2026 itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar dikkate alınacak.

Kesinleşmiş vergi tarhiyatları bakımından ise 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki dönem esas alınacak.

Böylece açıklama kapsamındaki borç ve vergi cezalarının belirlenmesinde farklı tarih aralıkları uygulanacak.

Vergi borcu olanlar dikkat! 5 milyon TLyi aşan borçlar kamuoyuna açıklanacak

BAZI YAPILANDIRILMIŞ BORÇLAR LİSTEYE ALINMAYACAK

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemede, bazı kamu alacaklarının açıklama kapsamına alınmayacağı belirtildi.

Buna göre 6736, 7020, 7143, 7256, 7326 ve 7440 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılması devam eden alacaklar listelerde yer almayacak.

Ayrıca büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların belirli koşulları taşıyan, 31 Aralık 2004 ve öncesine ait bazı borçları da kapsam dışında bırakıldı.

Bu istisnalar, tebliğde belirtilen başvuru, takas ve mahsup şartlarını sağlayan alacaklar için geçerli olacak.

TAHSİL EDİLEMEYECEK BORÇLAR İÇİN AYRI AÇIKLAMA

Yeni tebliğde, tahsil edilmesi mümkün olmayan kamu alacaklarıyla ilgili de düzenlemeye gidildi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan alacaklar için hazırlanan listelerin açıklama bölümüne özel bir ifade eklenecek.

Söz konusu borçlar için "Alacağın tahsil kabiliyeti bulunmamaktadır." ifadesi kullanılacak.

DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesi kapsamında hazırlanan tebliğ, Resmî Gazete'de yayımlandığı 10 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

Belirlenen takvime göre yüksek tutarlı vergi borcu ve kesinleşmiş vergi cezası bulunan mükelleflere ilişkin listeler aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak.

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