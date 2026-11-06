Emekli maaşlarına yapılacak iyileştirmede yaş ve prim şartının dikkate alınacağını belirten Bakan Şimşek, 2027 yılında vergi artışlarıyla ilgili de önemli bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "2027 yılında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi genel oranlarında bir artış gündemimizde yoktur." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'de 2027 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Meclis'te sunum yaptı. Emeklilere yapılması planlanan iyileştirmeyle ilgili konuşan Şimşek, üstünde çalışılan formülü açıkladı. Şimşek, ayrıca 2027 yılında vergide bir artış olup olmayacağı sorusunu da cevapladı.

EMEKLİLERİN MAAŞ DÜZENLEMESİNDE YAŞ VE PRİM DETAYI

Konuşmasında emeklilere yönelik çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirten Şimşek, "Bugüne kadarki değerlendirmelerimize göre yapılacak düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacak. Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu daha adaletli bir yaklaşım olur. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek. Çalışma henüz tamamlanmadığı için ve sadece Hazine ve Maliye Bakanlığını değil, ilgili birçok kurum ve bakanlığı ilgilendirdiği için benim bir rakam zikretmem bu aşamada doğru olmaz. Çünkü işin bir de tedbir boyutu olabilir." dedi.

2027'de vergilerde artış olacak mı? Bakan Şimşek merak edilen soruyu cevapladı

ARALIK AYINI İŞARET ETTİ

Aralık ayını işaret eden Şimşek, "Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan transferlerde bir artış zaten dikkatinizi çekmiştir. Fakat nihai çalışma büyük ihtimalle aralık içerisinde yapılır ve büyük ihtimalle bütçeden hemen sonra sizin takdirinize getirilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

2027'DE VERGİ ARTIŞI OLACAK MI?

Toplantının ardından "Sözü edilen tedbirin vergi artışı anlamına gelip gelmediği" sorusu üzerine Bakan Şimşek, "2027 yılında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi genel oranlarında bir artış gündemimizde yoktur." açıklamasında bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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