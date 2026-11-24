Geçen hafta yüzde 10’a yaklaşan kayıp yaşayan altın, yeni haftaya toparlanmaya çalışıyor. 24 Kasım 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:20 itibarıyla 5.917 TL ve ons fiyatı 3.636 dolardan güne başladı. Teknoloji hisselerinde baskı hafiflerken, dolar endeksindeki yükseliş takip ediliyor. Saxo Bank Stratejisti Ole Hansen, mevcut hareketin aşırı satış sonrası “rahatlama rallisi” olduğunu belirtti. Dünya Altın Konseyi ise 3.500 doları kritik destek olarak gösterdi.

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Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde yüzde 2,74 primle 3.635 dolardan kapanış yaptı. Böylece geçen hafta 5 işlem günü boyunca devam eden satış baskısı ve yüzde 10'a yaklaşan değer kaybının ardından, 14 ayın dip seviyelerinden ilk tepki hareketi geldi.

Dünkü işlemlerde 3.689 dolara kadar yükselen ons altın, kâr satışlarıyla günün zirvesinin altında kapanış yaptı.

Bugünkü işlemlerde de TSİ 06:20 itibarıyla 3.636 dolardan fiyatlanan ons altında yatay görünüm öne çıktı. Ons fiyatı, geçen cuma 3.503 dolara kadar gerilemişti. 24 Kasım 2026 gram altın fiyatı da 5.917 TL'den güne başladı.

TEPKİ YÜKSELİŞİNİN SEBEPLERİ

Altındaki toparlanmada teknoloji hisselerinde görülen yükseliş ve yapay zekâ yatırımlarına ilişkin iyimserliğin yeniden güçlenmesi etkili oldu. Geçen hafta teknoloji hisselerindeki sert satışlar, bazı yatırımcıları teminat yükümlülüklerini karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmaya yöneltmişti. Hisse piyasalarındaki toparlanmayla birlikte zorunlu satışların hafiflemesi, kıymetli metallere de destek verdi.

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GÖZLER PCE ENFLASYONUNDA

Yatırımcılar yarın açıklanacak ABD çekirdek PCE enflasyonuna odaklandı. FED'in yakından takip ettiği bu gösterge, gıda ve enerji hariç fiyat artışlarını ölçerek kalıcı enflasyon baskıları hakkında önemli ipuçları veriyor. Analistler “Verinin beklentileri aşması, FED'in daha sıkı para politikası uygulayabileceği endişesini artırabilir” uyarısında bulunuyor. Piyasalarda aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı beklentisi de büyük ölçüde fiyatlanıyor.

DOLAR 20 AYIN ZİRVESİNDE

Altın açısından bir diğer baskı unsuru ise ABD para birimi... Dolar endeksi (DXY) 104,53 ile yaklaşık 20 ayın zirvesini gördü. Güçlü dolar, ABD para birimi üzerinden fiyatlanan altını, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için pahalılaştırırken, talebi de sınırlayabiliyor.

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Saxo Bank Stratejisti Ole Hansen, mevcut yükselişin henüz kalıcı bir dönüşten ziyade aşırı satış sonrası rahatlama rallisi niteliğinde olduğunu belirtiyor. Hansen'e göre sürdürülebilir toparlanma için hisse piyasalarında istikrarın devam etmesi, doların ve fonlama baskılarının hafiflemesi gerekiyor.

WGC'DEN 3.500 DOLAR UYARISI

Dünya Altın Konseyi (WGC) de 23 Kasım tarihli raporunda kısa vadeli tepki yükselişinin mümkün olduğunu ancak kalıcı dip oluşumunun henüz teyit edilmediğini vurguladı. Konsey, küresel borsalardaki satışlar, nakit ihtiyacı nedeniyle altın pozisyonlarının azaltılması ve FED beklentilerinin altındaki düşüşte etkili olduğunu belirtti. Teknik görünümde 3.500 doları kritik destek olarak gösteren WGC, bu seviyenin kırılması hâlinde 3.450-3.439 dolar bölgelerinin gündeme gelebileceğine dikkat çekti.