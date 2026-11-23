Aydın'da, sahibinin yeni satın aldığı Skywell marka elektrikli araç, park edildiği yerde aniden alev alarak yanmaya başladı. Son model otomobil tamamen yanarken araç sahibi, marka hakkında hukuki yollara başvuracağını ifade etti. İtfaiyenin ilk raporuna göre yangının, aracın bataryalarının kısa devre yapması sonucu meydana geldiği bildirildi.

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Aydın'ın Didim ilçesinde Zehra B. isimli kadının yeni satın aldığı Skywell marka elektrikli otomobili, evinin önüne park halindeyken cayır cayır yandı.

HUKUK MÜCADELESİ VERECEK

Tüm bakımlarını eksiksiz yaptırmasına rağmen aracın durduk yerde yanmasından dolayı firmaya tepki gösteren kadın, hukuk mücadelesi vereceğini duyurdu.

Yeni satın alınan elektrikli araç cayır cayır yandı

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan ilginç olayda müstakil evin önünde park halinde olan otomobilin yandığı görülüyor. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sardı ve araç kullanılamaz hale geldi.

Yeni satın aldığı elektrikli aracı, gözlerinin önünde cayır cayır yandı

BATARYA KISA DEVRE YAPTI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin raporuna göre aracın bataryalarının kısa devre yapması sonucu yandığı raporlandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Didim Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIDidim

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