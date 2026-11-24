2027 yılında birçok vergi, harç ve cezanın artışında esas alınacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Son 27 yılın verileri incelendiğinde, 2009 yılında yüzde 2,20 ile en düşük seviyesini gören oranın 2022'de yüzde 122,93 ile zirveye ulaştığı görüldü. Üç yıl üst üste gerileyen yeniden değerleme oranı, bu yıl yeniden yükselişe geçti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle birlikte 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Söz konusu oran, 2027 yılında birçok vergi, harç ve idari para cezasına yapılacak artışlarda esas alınacak.

2000 yılından bu yana açıklanan yeniden değerleme oranları incelendiğinde ise yıllar arasındaki keskin yükseliş ve düşüşler dikkat çekiyor.

2000'Lİ YILLARIN BAŞINDA YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDEYDİ

2000 yılında yüzde 56 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, 2001'de yüzde 53,20, 2002'de ise yüzde 59 olarak kaydedildi.

2002'den sonra düşüşe geçen oran, beş yıl boyunca kesintisiz geriledi. 2005 yılında yüzde 9,80 ile tek haneye düşen yeniden değerleme oranı, 2007 yılında yüzde 7,20'ye kadar indi.

27 YILIN EN DÜŞÜK ORANI 2009'DA

Küresel finans krizinin etkilerinin hissedildiği 2009 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 2,20'ye geriledi.

Söz konusu oran, 2000'li yıllarda kayda geçen en düşük seviye oldu.

Vergi, harç ve cezalarda 27 yıllık tablo! Yeniden değerleme oranında üç yıllık düşüş sona erdi

İKİ YILDA 13 KATINA ÇIKTI

2016 yılında yüzde 3,83 olan yeniden değerleme oranı, 2017'de yüzde 14,47'ye, 2018'de ise yüzde 23,73'e yükseldi.

2020 yılında yüzde 9,11 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı, 2021'de yüzde 36,20'ye, 2022 yılında ise yüzde 122,93'e ulaştı.

ZİRVEDEN 97 PUANLIK DÜŞÜŞ

2022 yılında zirveye ulaşan yeniden değerleme oranı, takip eden üç yıl boyunca düşüş gösterdi.

2023'te yüzde 58,46'ya, 2024'te yüzde 43,93'e gerileyen oran, 2025 yılında yüzde 25,49 olarak kaydedildi.

Böylece yeniden değerleme oranı, üç yıllık süreçte 97,44 puan geriledi.

2023 yılında yaşanan 64,47 puanlık düşüş ise 2000 sonrasındaki en sert yıllık gerileme oldu.

Vergi, harç ve cezalarda 27 yıllık tablo! Yeniden değerleme oranında üç yıllık düşüş sona erdi

ÜÇ YILLIK DÜŞÜŞ 2026'DA SONA ERDİ

2026 yılı için yüzde 27,83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, bir önceki yıla göre 2,34 puan arttı.

Böylece 2022 yılından bu yana devam eden üç yıllık düşüş serisi sona erdi.

İŞTE 2000 SONRASI YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

Yıl Oran 2000 %56,00 2001 %53,20 2002 %59,00 2003 %28,50 2004 %11,20 2005 %9,80 2006 %7,80 2007 %7,20 2008 %12,00 2009 %2,20 2010 %7,70 2011 %10,26 2012 %7,80 2013 %3,93 2014 %10,11 2015 %5,58 2016 %3,83 2017 %14,47 2018 %23,73 2019 %22,58 2020 %9,11 2021 %36,20 2022 %122,93 2023 %58,46 2024 %43,93 2025 %25,49 2026 %27,83

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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