Merkez Bankası, kredi kartı faizlerinde değişikliğe gitti. Kredi kartı azami faizlerinin hesaplanmasında kullanılan referans oran, 3 yıl sonra ilk kez düşürülerek yüzde 3,11'den yüzde 2,94'e çekildi. 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak düzenlemeyle kredi kartı alışveriş faizi, gecikme faizi, nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizleri gerileyecek. İşte dönem borcuna göre uygulanacak yeni faiz oranları...

Özetle Kaydet a- | +A

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde bankaların uygulayabileceği azami faiz oranlarının belirlenmesinde kullanılan referans oranı yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez aşağı çekti. Karara göre, yüzde 3,11 olan referans oran 1 Aralık'tan itibaren yüzde 2,94 olarak uygulanacak.

KREDİ KARTI FAİZLERİ NE KADAR OLACAK?

Referans oranındaki düşüşle birlikte kredi kartı azami akdi faiz oranlarında da indirime gidilecek. Buna göre 1 Aralık 2026'dan itibaren uygulanacak aylık faiz oranları şöyle olacak:

Dönem borcu 30 bin TL'nin altında olan kredi kartlarında yüzde 3,25 olan azami akdi faiz yüzde 3,08'e düşecek.

olan kredi kartlarında yüzde 3,25 olan azami akdi faiz yüzde 3,08'e düşecek. Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında olan kartlarda yüzde 3,75 olan faiz yüzde 3,58'e gerileyecek.

olan kartlarda yüzde 3,75 olan faiz yüzde 3,58'e gerileyecek. Dönem borcu 180 bin TL'nin üzerinde olan kartlarda yüzde 4,25 olan faiz yüzde 4,08'e inecek.

olan kartlarda yüzde 4,25 olan faiz yüzde 4,08'e inecek. Nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında (KMH) azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e düşecek.

Kredi kartı faizleri düşürüldü! İşte dönem borcuna göre yeni faiz oranları

GECİKME FAİZLERİ DE DÜŞECEK

Kredi kartı borcunu zamanında ödeyemeyenleri ilgilendiren azami gecikme faiz oranları da yeni referans oranına göre gerileyecek.

Buna göre dönem borcu 30 bin TL'nin altında olan kartlarda gecikme faizi yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e, 30 bin-180 bin TL arasındaki kartlarda yüzde 4,05'ten yüzde 3,88'e, 180 bin TL'nin üzerindeki kartlarda ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e düşecek.

Nakit avans ve KMH işlemlerinde azami gecikme faizi de yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e inecek.

Kredi kartı faizleri düşürüldü! İşte dönem borcuna göre yeni faiz oranları

YABANCI PARA İŞLEMLERİNDE DE İNDİRİM

Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen kredi kartı işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,98'den yüzde 2,86'ya düşürüldü.

Bu işlemlerde uygulanacak azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,28'den yüzde 3,16'ya geriledi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala