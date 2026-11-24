GÖRÜŞMELER ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet kesiminden beşer temsilcinin yer aldığı 15 kişilik komisyon, yeni ücretin belirlenmesi için ekonomik göstergeleri ve çalışanların geçim koşullarını değerlendirecek.

Görüşmelerde enflasyon verilerinin yanı sıra açlık ve yoksulluk sınırı araştırmaları ile ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor. Komisyon kararlarında oy birliği zorunluluğu bulunmazken, kararlar oy çokluğuyla da alınabiliyor.