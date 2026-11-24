2027 asgari ücret için 4 farklı zam hesabı! İşte yeni maaşlar
2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek zam oranına ilişkin beklentiler şekillenirken, yıl sonu enflasyon tahminleri ve piyasa değerlendirmeleri üzerinden farklı maaş hesaplamaları yapılıyor.
Aralık ayının ilk haftasında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde yüzde 28,4, yüzde 29,5, yüzde 30 ve yüzde 35'lik artış senaryoları öne çıkıyor.
Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 lira 50 kuruş üzerinden yapılan hesaplamalara göre, söz konusu zam oranlarında yeni maaşlar şöyle şekilleniyor:
YÜZDE 28,4 ZAM SENARYOSU
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi ve asgari ücrete aynı oranda zam yapılması durumunda maaşa 7 bin 973 lira 44 kuruş artış yansıyacak. Bu senaryoda yeni net asgari ücret 36 bin 48 lira 94 kuruş olacak.
YÜZDE 29,5 ZAM SENARYOSU
Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisi olan yüzde 29,5 oranında artış yapılması halinde asgari ücret 8 bin 282 lira 27 kuruş yükselecek. Yeni net maaş 36 bin 357 lira 77 kuruşa ulaşacak.
YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU
Piyasa beklentilerinde öne çıkan yüzde 30'luk zam ihtimalinin gerçekleşmesi durumunda asgari ücrete 8 bin 422 lira 65 kuruş artış yapılacak. Böylece mevcut 28 bin 75 lira 50 kuruşluk net ücret, 36 bin 498 lira 15 kuruşa yükselecek.
YÜZDE 35 ZAM SENARYOSU
Daha yüksek artış beklentileri arasında yer alan yüzde 35'lik zam senaryosunda ise maaşa 9 bin 826 lira 43 kuruş zam gelecek. Bu durumda 2027 yılı net asgari ücretinin 37 bin 901 lira 93 kuruş olması hesaplanıyor.
GÖRÜŞMELER ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK
Yeni asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet kesiminden beşer temsilcinin yer aldığı 15 kişilik komisyon, yeni ücretin belirlenmesi için ekonomik göstergeleri ve çalışanların geçim koşullarını değerlendirecek.
Görüşmelerde enflasyon verilerinin yanı sıra açlık ve yoksulluk sınırı araştırmaları ile ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor. Komisyon kararlarında oy birliği zorunluluğu bulunmazken, kararlar oy çokluğuyla da alınabiliyor.