Shakhtar Donetsk'te Fenerbahçe maçı öncesi 2 eksik
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kingsmeadow Tesisleri'nde teknik direktör Arda Turan yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla süren idman, yarınki maçın taktiksel organizasyonlarıyla sona erdi.
İKİ İSİM SAKAT
Sakatlıkları nedeniyle ameliyat edilen Pedrinho ve Kaua Elias, sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek.
Ukrayna temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını oynadığı Stamford Bridge Stadı'nda yarın TSİ 23.00'te Fenerbahçe'yi ağırlayacak.