Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketleri OpenAI ve Anthropic'te henüz kamuoyuna sunulmayan modeller, şirket çalışanları arasında güvenlik endişelerine yol açtı. Araştırmacılar, giderek güçlenen yapay zeka modellerini kontrol etmekte zorlanıyor. Bazı çalışanlar ise yeni modellerin geliştirilmesinin tamamen durdurulmasını istiyor.

Özetle Kaydet a- | +A

Yapay zeka yarışında birbirleriyle rekabet eden OpenAI ve Anthropic, geliştirdikleri yeni nesil modeller nedeniyle şirket içinde güvenlik tartışmalarıyla karşı karşıya kaldı.

ABD merkezli Axios, şirket içindeki görüşmelere aşina 24'ten fazla kaynakla konuşarak henüz kullanıcıların erişimine açılmayan yapay zeka modellerine yönelik endişeleri ifşa etti.

Kendi geliştirdikleri yapay zekadan korkmaya başladılar! "Yeni modeller kontrol edilemiyor"

"GELİŞTİRDİKLERİ MODELLERİ KONTROL ETMEKTE ZORLANIYORLAR"

Axios'un haberine göre OpenAI ve Anthropic, şu anda kullanıcıların erişebildiğinden çok daha güçlü yapay zeka modellerine sahip. Ancak araştırmacılar, bu modellerin güvenli bir şekilde kullanıma sunulup sunulamayacağı konusunda fikir ayrılığına düştü.

Matematik, bilim, siber güvenlik ve yapay zeka araştırmaları gibi alanlarda hızla gelişen modellerin şirket içi testlerde kontrol edilmesi giderek zorlaştı.

Bazı araştırmacılar teknik çözümlerle bu sorunun aşılabileceğini düşünürken, bazıları ise yeni modellerin eğitilmesinin tamamen durdurulmasını talep ediyor.

Kendi geliştirdikleri yapay zekadan korkmaya başladılar! "Yeni modeller kontrol edilemiyor"

"BİZİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KANDIRABİLECEKLER"

Axios'a konuşan bir yapay zeka araştırmacısı, modellerin insan zekasını aşması halinde ortaya çıkabilecek tehlikeyi şöyle aktardı:

"Modelleri bizden gerçekten daha akıllı olacak şekilde geliştirmeye devam edersek bizi başarılı bir şekilde kandırabilecekler."

Araştırmacı, yeni aşamaya gelindiğinde mevcut çalışma ve denetim yöntemlerinin büyük bölümünün geçerliliğini yitirebileceğini ileri sürdü.

GÜVENLİK ENGELLERİNİ AŞMAYI ÖĞRENİYORLAR

Yapay zeka modellerinin gelişimini hızlandıran pekiştirmeli öğrenme yönteminin beraberinde yeni güvenlik riskleri getirdiği anlatıldı.

Deneme yanılma yoluyla öğrenen ve başarılı sonuçlar karşılığında ödüllendirilen modeller, daha yüksek puan elde etmek için güvenlik kurallarını aşmaya yönelik davranışlar sergileyebilecek.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Yapay zekada korkutan sonuç! Sivilleri ve ambulansları askeri hedef olarak işaretledi

İZLENDİKLERİNİ ANLAYABİLİYORLAR

Araştırmacıların endişe duyduğu bir diğer konu ise yapay zeka modellerinin akıl yürütme süreçlerini gizleyebilmesi oldu.

Bugüne kadar araştırmacılar, modellerin bir sonuca ulaşırken izlediği düşünce adımlarını inceleyerek güvenlik ihlallerini tespit etmeye çalışıyordu. Fakat Axios'a konuşan kaynaklar, gelişmiş modellerin düşünce süreçlerini gizleyebildiğini, insan denetçilerini yanıltabilecek açıklamalar üretebildiğini söyledi.

SAM ALTMAN DA GÜVENLİK TARTIŞMALARINA KATILDI

OpenAI CEO'su Sam Altman da şirketin baş bilim insanının yapay zeka geliştirme faaliyetlerine sektör genelinde sınır getirilmesi yönündeki önerisini paylaşarak, "Bu, OpenAI'ın bir süredir yayımladığı en önemli şey" ifadelerini kullandı.

Anthropic'in yapay zeka güvenliği alanında çalışan hizalama ekibinin lideri ise eylül ayında yaptığı açıklamada, "Gelişim hızı, bizim güvenli tutabileceğimiz sınırın çok ötesine geçmeye başlıyor" dedi.

OPENAI VE ANTHROPIC'TE SON DURUM

OpenAI sözcüsü, şirketin yeni modellerin kullanıma sunulmasını yavaşlatabilecek güvenlik gerekliliklerini benimsediğini açıkladı.

Anthropic sözcüsü ise Axios'a şu açıklamayı yaptı:

"Bir modeli şirket içinde tutmak onu güvenli kılmaz. Sorumluluğumuz eğitim aşamasında başlar ve yalnızca piyasaya sürdüklerimizi değil, modelleri bizzat nasıl kullandığımızı da kapsar."

Güvenlik çalışmalarının en zorlu kısmının henüz tamamlanmadığını söyleyen sözcü, şirkete maliyeti olsa bile geliştirme sürecini yavaşlatabileceklerini veya geri adım atabileceklerini ifade etti.

Sözcü ayrıca güvenlik gerekçesiyle yeni bir modelin ön eğitim sürecinin ertelendiğinden bahsetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala