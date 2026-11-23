İzmir’den Avrupa’ya uzanan hikâye! Annesine iyilik yapmak için denedi, 3 yılda usta oldu
Annesine baston yapmak için 3 yıl önce ahşap oyma sanatına başlayan 59 yaşındaki emekli jandarma astsubay Yüksel Şahin’in eserleri Avrupa’ya kadar ulaştı. Ahşap oyma sanatının kendisine sabretmeyi öğrettiğini belirten Şahin “Sabretmeyi, geri durmayı ve beklemeyi öğrendim” diye konuştu.
KENDİNİ SANATIN İÇİNDE BULDU
İzmir’de 3 yıl önce annesine baston yapmak amacıyla ahşap oymacılığına yönelen 59 yaşındaki emekli jandarma astsubay Yüksel Şahin, zamanla bu eylemini sanat haline dönüştürdü. Baston yapımı sırasında el becerisini keşfeden Şahin, kısa süreli bir eğitim alarak kendisini geliştirdi ve farklı eserler üretmeye başladı.
ESERLERİ AVRUPA’YA KADAR ULAŞTI
Zamanla çalışmalarını Avrupa'ya ve devletin önemli isimlerine kadar ulaştıran Şahin, kendi atölyesini de açtı. Bir yandan yeni eserler üretmeye devam eden Şahin, diğer yandan kursiyerlerine eğitim vererek ahşap oyma sanatını farklı insanlara öğretiyor.
EN BÜYÜK HEDEFİ SERGİ AÇMAK
Özellikle Türk-İslam sanatı ve Selçuklu dönemi eserlerinden ilham aldığını söyleyen Şahin, ahşap oymacılığının kendisine sabretmeyi öğrettiğini belirtti. Şahin, eserlerinin Almanya, Fransa, ABD ve Avustralya gibi ülkelere ulaştığını ifade etti. Şahin, en büyük hedefinin ise öğrencileriyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmak olduğunu dile getirdi.
“OYMAYLA İLGİLİ BİLGİLER TOPLADIM”
Yüksel Şahin, ahşap oyma sanatına nasıl başladığını şöyle anlattı:
Ebediyete irtihal eden kıymetli annem, bir rahatsızlığı nedeniyle kendisine önerilen bastonu kullanmıyordu. Bu sebeple bende kendisine bir baston yapma fikri doğdu. Bastonu yaptım ve çok güzel bir sonuç aldım. Ahşabın bende derin hisler oluşturduğunun farkına vardım. Bunun üzerine ahşap oymayla ilgili bilgiler toplamaya ve araştırmalar yapmaya başladım. Yurt dışında da birçok ülkeye seyahatlerim oldu. Ancak benim ilgimi çeken hep Türk-İslam sanatı, özellikle de Selçuklu dönemi oldu. Selçuklu sanatıyla ilgili çalışmalar yapmaya gayret gösterdim. Yarı heykel formundaki rölyefler daha çok hoşuma gitti.
“BENİM İÇİN BÜYÜK BİR KEYİFTİ”
Eski ahşapları yeniden değerlendirmekten büyük keyif aldığını söyleyen Şahin, "Özellikle ceviz çeyiz sandıkları çok ilgimi çekiyordu. Onlardan küçük objeler yapmak ve bu ahşapları yeniden hayata döndürmek benim için büyük bir keyifti. Selçuklu ve İlhanlı dönemlerinden kalan eserler de ilgimi çekiyordu. Bu yönde ilerlemeye gayret ediyorum" ifadelerini kullandı.
“BANA SABRETMEYİ ÖĞRETTİ"
“Jandarma teşkilatında 26 yıl görev yaptım ve jandarma astsubayı olarak emekli oldum. Mesleğimden edindiğim problem çözme ve planlı çalışma alışkanlıklarını ahşap oyma sanatında da kullanıyorum. Bu sanat bana büyük bir rahatlık sağlıyor" diyen Şahin, “Ahşap oymacılığı sayesinde bundan da sıyrıldım. Sabretmeyi, geri durmayı ve beklemeyi öğrendim” diye konuştu.
“ACELEYE GETİRİLECEK BİR İŞ DEĞİL”
Bir çalışmasının yaklaşık 3- 3,5 ay sürdüğünü belirten Şahin "Bu çalışma, kendisi şair, yazar ve Osmanlı Marşı'nın yazarı olan orman endüstri mühendisi bir abimizin talebi üzerine ortaya çıktı. Çalışmalarımı çok beğenmiş ve 'Yapar mısın?' diye sormuştu. Böyle bir çalışmam yaklaşık 3-3,5 ay sürüyor. Yoğun bir çalışma gerektiriyor. Aceleye getirilecek bir iş değil çünkü işin ruhunu kaybetmek istemiyorum” dedi.