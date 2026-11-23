“OYMAYLA İLGİLİ BİLGİLER TOPLADIM”

Yüksel Şahin, ahşap oyma sanatına nasıl başladığını şöyle anlattı:

Ebediyete irtihal eden kıymetli annem, bir rahatsızlığı nedeniyle kendisine önerilen bastonu kullanmıyordu. Bu sebeple bende kendisine bir baston yapma fikri doğdu. Bastonu yaptım ve çok güzel bir sonuç aldım. Ahşabın bende derin hisler oluşturduğunun farkına vardım. Bunun üzerine ahşap oymayla ilgili bilgiler toplamaya ve araştırmalar yapmaya başladım. Yurt dışında da birçok ülkeye seyahatlerim oldu. Ancak benim ilgimi çeken hep Türk-İslam sanatı, özellikle de Selçuklu dönemi oldu. Selçuklu sanatıyla ilgili çalışmalar yapmaya gayret gösterdim. Yarı heykel formundaki rölyefler daha çok hoşuma gitti.