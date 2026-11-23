Galatasaray-Aston Villa maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın sakat ve cezalı oyuncuları ile UEFA kadrosunda bulunmayan isimler araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere temsilcisini ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden futbolcuların son durumu belli olmaya başladı. Özellikle dizinden operasyon geçiren Victor Osimhen'in karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısına üst üste aldığı iki Avrupa galibiyetinin ardından çıkacak. Galatasaray-Aston Villa maçındaki eksik oyuncular ve Osimhen'in oynayıp oynamayacağı merak edildi.

GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı konuk etmeye hazırlanırken sakatlıkları devam eden futbolcuların tedavi süreçleri de sürüyor. Tedavileri devam eden sarı-kırmızılı oyunculardan Macar Roland Sallai, Senegalli Ismail Jakobs ve Portekizli Rafael Leao, Aston Villa'ya karşı görev alamayacak. Ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray-Aston Villa maçında kimler eksik, Osimhen oynayacak mı?

OSİMHEN ASTON VİLLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın hücum hattındaki önemli isimlerinden Victor Osimhen'in Aston Villa karşısında görev yapıp yapamayacağı maç öncesinde yakından takip ediliyor. Dizinden geçirdiği operasyon nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Nijeryalı futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon programı devam ediyor. Victor Osimhen'in Aston Villa maçında oynayıp oynamayacağına ilişkin kararın maç günü netleşmesi bekleniyor.

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