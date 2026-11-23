İzmir'de kendisini "Mehdi" olarak tanıtarak şifa vaadiyle bir aileyi 3 milyon lira dolandırdığı, ailedeki kadına cinsel saldırıda ve 3,5 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürülen Mehdi D. isimli şahıs, başlatılan soruşturma kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı. Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelinin anne, babası ve kız kardeşi de gözaltına alınırken, adresteki dijital materyallere el konuldu.

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İzmir'de bir kişinin "şifa" vaadiyle bir aileyi dolandırdığı ve ailedeki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları üzerine düğmeye basıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir televizyon kanalında yayımlanan haberdeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

3 MİLYON TL DOLANDIRDI, CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Haberde, kendisini "Mehdi" olarak tanıtan bir kişinin şifa vaadiyle bir aileyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı, ailedeki kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin çalışması sonucu habere konu kişinin Mehdi D. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, şüpheli Mehdi D'yi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakaladı.

Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelinin babası A.D, annesi M.D. ve kız kardeşi M.D. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İzmir Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIİzmir

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