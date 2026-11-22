Bakırköy'de sokakta karşılaştığı anketöre yardımcı olmak isteyen 52 yaşındaki kadın, yönlendirildiği güzellik merkezinde dolandırıldı. "Gıdığını alacağız, kaşlarını kaldıracağız" sözleriyle ikna edildiğini belirten kadın, cep telefonu ve mobil bankacılık şifresinin alınarak adına 105 bin TL kredi çekildiğini öne sürdü. Ruhsatsız olduğu belirlenen işletmenin sahibi ve 2 çalışanı hakkında nitelikli dolandırıcılık soruşturması başlatıldı.

Özetle Kaydet a- | +A

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, sokakta karşılaştığı anketöre yardımcı olmak amacıyla bir güzellik merkezine giden 52 yaşındaki Luriz İ., iddiaya göre adına bilgisi dışında çekilen 105 bin liralık krediyle karşı karşıya kaldı.

Güzellik merkezinde çalışanların ısrarıyla çeşitli bakım işlemlerini kabul ettiğini anlatan kadın, cep telefonu ve mobil bankacılık şifresinin alınmasının ardından hesabından kredi çekildiğini ileri sürerek şikâyetçi oldu.

ANKETÖRÜN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Olay, geçtiğimiz aylarda Bakırköy'de meydana geldi.

SABAH'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre Bakırköy Meydanı'nda yürüyen Luriz İ.'nin yanına gelen bir anketör, güzellik merkezine giderek fiyat sorması halinde para kazanacağını söyledi.

Anketöre yardımcı olmak isteyen kadın, "BB İstanbul BY" isimli güzellik merkezine gitti.

Burada 2 kadın çalışan tarafından karşılanan Luriz İ.'ye cilt bakımı ve gençleşme paketleri anlatıldı.

"Gıdığını alacağız" deyip, on binlerce lirasını aldılar

"GIDIĞINI ALACAĞIZ, KAŞLARINI KALDIRACAĞIZ"

Luriz İ., güzellik işlemlerinden anlamadığını belirtmesine rağmen çalışanların ısrarla kendisine çeşitli kampanyalar sunduğunu öne sürdü.

Çalışanların "Gıdığını alacağız, kaşlarını kaldırıp seni güzelleştireceğiz" sözleriyle kendisini ikna etmeye çalıştığını belirten kadın, bu sırada cep telefonu ve şifresinin de alındığını iddia etti.

İfadesine göre, kendisine bir belge imzalatılan Luriz İ.'nin yüzüne buhar ve bitkisel bakım uygulandı, ardından iğne yapıldı.

"Gıdığını alacağız" deyip, on binlerce lirasını aldılar

MOBİL BANKACILIĞINA GİRİNCE ŞOKE OLDU

Güzellik merkezinden ayrıldıktan sonra mobil bankacılık hesabını kontrol eden Luriz İ., adına 105 bin TL kredi çekildiğini fark etti.

Kredinin kendi bilgisi ve rızası dışında çekildiğini öne süren kadın, emniyete giderek işletme sahibi ve çalışanlarından şikâyetçi oldu.

İŞLETME SAHİBİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan işletme sahibi Emirhan Ü., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Luriz İ.'nin işletmeden 1 yıllık hizmet almak üzere sözleşme imzaladığını savunan Emirhan Ü., 105 bin liranın söz konusu hizmetin bedeli olduğunu ve ödemenin kadın tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

İşletme sahibi, şikâyetin ücret iadesi almak amacıyla yapıldığını iddia etti.

İŞLETME RUHSATSIZ, KAMERALAR ÇALIŞMIYOR

Olayın ardından yapılan incelemelerde, güzellik merkezinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve çalışanlarının sigortasız olduğu belirlendi.

Ayrıca işletmedeki güvenlik kameralarının kullanım dışı olması nedeniyle olaya ilişkin kamera görüntülerine ulaşılamadığı belirtildi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında işletme sahibi Emirhan Ü. ile çalışanları Edanur K. (23) ve Havvanur K. (26) hakkında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan 3 şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesi kapsamında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala