Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir kadından altınlarının ve su faturasının fotoğrafını isteyerek yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptı. Su faturası üzerinden ev adresini belirleyen şüpheliler, 6 bilezik, 2 yüzük, küpe ve bin 800 doları aldı. Yakalanmamak için defalarca kılık değiştiren şüpheliler, 4 aylık takibin ardından yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Adana'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir kadını dolandıran şüphelilerin başvurduğu yöntem dikkat çekti. Telefonla aradıkları kadını kimlik bilgilerinin dolandırıcılık olaylarında kullanıldığına inandıran şüpheliler, altınlarının ve su faturasının fotoğrafını istedi. Fatura üzerinden ev adresine ulaşan dolandırıcılar, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi alarak kayıplara karıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından şüpheliler yakalanırken, dolandırıcılık sırasında kullanılan yöntemler de ortaya çıktı.

Adanada akılalmaz dolandırıcılık! Su faturasıyla adresini bulup 2 milyon liralık vurgun yaptılar

ÖNCE POLİS OLDU, SONRA ALTINLARIN FOTOĞRAFINI İSTEDİ

Olay, 28 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fattum El M. isimli kadını telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı.

Şüpheli, kadına cep telefonu üzerinden bir kimlik fotoğrafı göndererek kimlikteki bilgilerin kendisine ait olduğunu ancak fotoğraftaki kişinin farklı biri olduğunu söyledi.

Bu kimlik bilgileri kullanılarak telefon hatları çıkarıldığını ve dolandırıcılık suçlarına karışıldığını öne süren şüpheli, kadını yürütüldüğünü iddia ettiği bir operasyona inandırdı.

Ardından evde bulunan değerli eşyaların ve altınların fotoğraflarını isteyen dolandırıcı, su faturasının da görüntüsünü talep etti.

Adanada akılalmaz dolandırıcılık! Su faturasıyla adresini bulup 2 milyon liralık vurgun yaptılar

SU FATURASINDAN EVİN ADRESİNİ BULDULAR

Kendisini polis olarak tanıtan kişinin söylediklerine inanan Fattum El M., altınlarının ve su faturasının fotoğrafını gönderdi.

Şüpheliler, su faturasında yer alan bilgilerden kadının ev adresini tespit etti.

Bir süre sonra kadını yeniden yönlendiren sahte polis, evdeki altınlara operasyon kapsamında el konulacağını, ziynet eşyalarının adrese gelecek kişiye teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından altınların geri verileceğini öne sürdü.

Adanada akılalmaz dolandırıcılık! Su faturasıyla adresini bulup 2 milyon liralık vurgun yaptılar

6 BİLEZİK, 2 YÜZÜK VE BİN 800 DOLARI ALIP KAÇTI

Şüphelilerin yönlendirmesi üzerine Tuğba G. (32), kadının evine giderek ziynet eşyalarını teslim aldı.

Fattum El M.'den 6 bilezik, 2 yüzük, küpe ve bin 800 doları alan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden kadın, polise başvurarak şikâyetçi oldu.

Şüphelilerin yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Adanada akılalmaz dolandırıcılık! Su faturasıyla adresini bulup 2 milyon liralık vurgun yaptılar

YAKALANMAMAK İÇİN DEFALARCA KILIK DEĞİŞTİRDİ

İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, binlerce saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceledi.

Yapılan incelemelerde, altınları almaya giden Tuğba G.'nin yakalanmamak için olay günü birkaç kez kıyafet değiştirdiği ve farklı kılıklara girerek hareket ettiği tespit edildi.

Polis, olayla bağlantılı olduğu belirlenen Tuğba G., İsmail B., Ali Ş. (29) ve dolandırıcılıkta kullanılan telefon hattının sahibi E.C.'nin (32) kimliklerini belirledi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından Adana merkezli Gaziantep ve Kilis'te operasyon düzenlendi.

Operasyonda Tuğba G. Kilis'te, diğer şüpheliler ise Gaziantep'te yakalandı.

Gözaltına alınan 4 kişi, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AZMETTİRİCİLERDEN BİRİ CEZAEVİNDE ÇIKTI

Emniyetteki ifadelerinde Tuğba G., İsmail B. ve Ali Ş., dolandırıcılık olayının azmettiricilerinin Mustafa T. (36) ve İbrahim G. (28) olduğunu öne sürdü.

Şüpheliler, aldıkları altınları da bu kişilere teslim ettiklerini söyledi.

Polis ekiplerinin araştırmasında Mustafa T.'nin başka bir suç nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.

Diğer şüpheli İbrahim G.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuğba G., İsmail B. ve Ali Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dolandırıcılık olayında kullanılan telefon hattının sahibi E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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