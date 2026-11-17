İstanbul'da vatandaşları internetten verdikleri siparişleri teslim almadıkları bahanesiyle arayan ve cezai işlem tehdidiyle para talep eden dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Sultangazi'de çağrı merkezi kurarak faaliyet gösterdiği belirlenen şebekeye yönelik 3 ilçede düzenlenen baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kişisel verileri ele geçirdikleri ve e-Devlet üzerinden ceza uygulanacağını öne sürdükleri belirlendi.

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İstanbul'da internet alışverişlerini bahane ederek vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Siparişlerini teslim almadıkları iddiasıyla aradıkları kişileri cezai işlem uygulanacağı tehdidiyle korkutarak para talep eden şüphelilerin, Sultangazi'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"SİPARİŞİNİZİ TESLİM ALMADINIZ, CEZA ÖDEYECEKSİNİZ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, dolandırıcılık şebekesinin kullandığı yöntem deşifre edildi.

Edinilen bilgilere göre şüpheliler, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları telefonla arayarak internet üzerinden sipariş ettikleri ürünleri teslim almadıklarını öne sürdü.

Şebeke üyeleri, siparişlerin teslim alınmaması nedeniyle cezai işlem uygulanacağını ve söz konusu cezanın e-Devlet üzerinden görüntülenebileceğini iddia ederek vatandaşlardan para talep etti.

Şüphelilerin görüşmeler sırasında gerçek kimliklerini gizlemek amacıyla kod isimler kullandıkları belirlendi.

Siparişinizi teslim almadınız diyerek dolandırmışlar! İstanbulda 28 gözaltı

SULTANGAZİ'DE ÇAĞRI MERKEZİ KURMUŞLAR

Dolandırıcılık faaliyetlerini araştıran polis ekipleri, şebekenin Sultangazi ilçesinde bulunan bir iş yerini çağrı merkezi olarak kullandığını tespit etti.

Şüphelilerin vatandaşlara ait kişisel bilgileri sorgulamak amacıyla yasa dışı veri panellerinden yararlandıkları belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda şebekenin faaliyet yürüttüğü adresler tespit edilerek operasyon kararı alındı.

3 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'deki çağrı merkezi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda toplam 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir balistik yelek, bir tabanca, tabancaya takılı şarjör ve 4 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Siparişinizi teslim almadınız diyerek dolandırmışlar! İstanbulda 28 gözaltı

E-DEVLET ADIYLA CEZA TEHDİDİ

Soruşturmayla birlikte dolandırıcıların, resmî kurumların adını kullanarak vatandaşlar üzerinde baskı oluşturmayı hedeflediği ortaya çıktı.

Şüphelilerin, teslim alınmayan internet siparişleri nedeniyle e-Devlet üzerinden ceza uygulanacağı iddiasını kullanarak ödeme talep ettikleri belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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