Evlilik vaadine kandı, 1.9 milyon TL dolandırıldı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, sosyal medyadaki evlilik hayali tuzağıyla yaşlı bir vatandaşın 1 milyon 914 bin lirasını dolandıran şebeke çökertildi. Hesaplarında 724 milyon liralık finansal işlem hacmi saptanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden tanıştığı Bulgaristan'da yaşayan bir kadınla evlilik hayali kuran yaşlı bir vatandaşın dolandırılması ve şantaja maruz kalması üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

GİZLİ OPERASYON YALANI

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdur yaşlı adamı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttıkları belirlendi.

Şebeke üyelerinin; yaşlı adamın evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığını öne sürdükleri, devletin gizli bir operasyon yürüttüğü yalanıyla vatandaşı korkutarak yönlendirdikleri tespit edildi.

Şantaj ve çeşitli vaatlerle baskı altına alınan mağdurların, farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin lira göndererek dolandırıldığı ortaya çıktı.

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724 MİLYONLUK HESAP HACMİ

Şüphelilere ait banka hesapları üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, suç örgütünün büyüklüğü gözler önüne serildi. Söz konusu hesaplarda dolandırıcılık suçları kapsamında 724 milyon lira tutarında devasa bir finansal işlem hacmi olduğu saptandı.

Suçtan elde edilen haksız kazancın ise kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesapları aracılığıyla yurt dışına akıtıldığı belirlendi.

15 İLDE OPERASYON

Elde edilen delillerin ardından Tekirdağ merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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