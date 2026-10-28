Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılıkla mücadele adımlarını değerlendirdi. Yapay zekâ destekli sistemle şüpheli para hareketlerinin anlık takibi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale edilmesi hedefleniyor.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında DOLUNAY Projesi'nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ile bir araya gelen Gürlek, şüpheli para hareketlerinin tespit edilmesi, suç gelirlerinin takibi ve mağdurların haklarının korunmasına yönelik adımları değerlendirdiklerini bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir merkezin kurulmasına yönelik hazırlıkların ve iki bakanlık arasındaki iş birliğinin ele alındığını belirtti.

Yapay zeka devreye giriyor! Dolandırıcılıkla mücadelede 'DOLUNAY' hamlesi

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE MERKEZİ KURULACAK

Bakan Gürlek, DOLUNAY Projesi kapsamında Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Merkezle birlikte Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet ve Jandarma teşkilatları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bankacılık sistemi arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Gürlek, dolandırıcılıkla elde edilen paraların kısa sürede farklı banka hesaplarına, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılmasının mağdurların zararlarının karşılanmasını zorlaştırdığına dikkati çekti.

Yapay zeka devreye giriyor! Dolandırıcılıkla mücadelede 'DOLUNAY' hamlesi

ŞÜPHELİ PARA HAREKETLERİ YAPAY ZEKÂYLA İZLENECEK

DOLUNAY Projesi kapsamında yapay zekâ destekli analizlerden yararlanılması planlanıyor. Bu sayede şüpheli para hareketlerinin anlık olarak tespit edilmesi, hukuki süreçler çerçevesinde hızlı müdahalede bulunulması ve suç gelirlerinin farklı hesaplara aktarılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Gürlek, suçtan elde edilen haksız kazançların izinin sürülmesinin ve mağdurların haklarının korunmasının, şüphelilerin yakalanması kadar önemli olduğunu vurguladı.

"DOLANDIRICILIK ŞEBEKELERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye iş birliği için teşekkür eden Gürlek, suçla mücadelenin dijital ortamda da kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Güçlü iş birlikleri için İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ediyorum. Tıpkı sokaklarımızda suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede olduğu gibi, siber dünyada da dolandırıcılık şebekelerine göz açtırmayacağız! Suçun işlendiği yer neresi olursa olsun, devletimizin bütün imkânlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!”

Yapay zeka devreye giriyor! Dolandırıcılıkla mücadelede 'DOLUNAY' hamlesi

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Çiftçi'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile bir araya gelerek DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede atacağımız adımları, mevzuat çalışmalarını ve Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğini değerlendirdik.

İçişleri Bakanlığımız bünyesinde kurmayı planladığımız Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile suçla mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Bugün siber dolandırıcılık suçlarına karışan şüphelileri yakalayıp adalete teslim ediyoruz; ancak suçlular yakalansa bile farklı hesaplara aktarılan paranın mağdura geri kazandırılması her zaman mümkün olmuyor.

Oysa dolandırılan para buhar olup uçmuyor. Banka hesapları arasında el değiştiriyor, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılıyor. Bizim hedefimiz, yalnızca suçluları yakalamak değil, vatandaşımızın alın terini ve yılların birikimini de korumak.

DOLUNAY ile işte bu para trafiğine zamanında müdahale etmeyi amaçlıyoruz.

Hedefimiz; dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içerisinde müdahale etmek, yapay zekâ destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini anlık takip etmek ve hukuki süreçler çerçevesinde ilgili hesaplara bloke konulmasına yönelik mekanizmayı hızla işletmek.

Jandarmamız, Emniyetimiz Cumhuriyet savcılıklarımız, MASAK ve bankacılık sistemimizin güçlü koordinasyonuyla dolandırıcılık şebekelerinin para trafiğini takip edecek, vatandaşlarımızın mağduriyetini büyümeden önlemek için bütün imkânlarımızı seferber edeceğiz.

Milletimizin helal kazancına göz diken dolandırıcılar şunu iyi bilsin: Teknolojinin arkasına saklanarak hukuktan kaçamayacaksınız! Sokaklarımızda nasıl devriyedeysek Siber Vatan’da da aynı kararlılıkla görev başındayız.

Bu önemli mücadelede ortaya koyduğu güçlü iş birliği ve kıymetli katkıları dolayısıyla Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’e teşekkür ediyorum. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız olarak milletimizin hakkını ve hukukunu korumaya, suçluların peşini bırakmamaya kararlıyız.

Dolandırıcılıkla mücadelede taviz yok, rehavet yok, geri adım yok!"

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