Ortaya çıkan 1906 tarihli ve Sultan II. Abdülhamid dönemine ait olan tarihi belge Erzurum'un petrol geçmişini yeniden gündeme taşıdı. 120 yıllık belge, 'Erzurum Rusya'nın petrol ticaret üssü müydü' sorusunu akıllara getirdi. Araştırmacı Taner Özdemir, "Tarihî belge, Erzurum'un enerji geçmişinin daha kapsamlı araştırılması gerektiğini gösteriyor" dedi.

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Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir'in gündeme taşıdığı 1906 tarihli Osmanlı arşiv belgesi, Erzurum'un unutulan petrol ticareti geçmişine bir kez daha ışık tutuyor. Rusya Devleti tebaasından Ermeni tüccar Ravidof'un Erzurum'da petrol ticaretiyle uğraştığını gösteren 120 yıllık belge, şehrin uluslararası enerji ticaretindeki rolünü yeniden tartışmaya açıyor.

Erzurum'un bilinmeyen tarihine yönelik araştırmalarını sürdüren Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir, Osmanlı arşivlerinde şehrin ekonomik ve enerji geçmişi açısından dikkat çekici bir belgeyi gündeme taşıdı. Sultan II. Abdülhamid dönemine ait olan belge, Erzurum'da petrol ticaretinin varlığını ortaya koyarken Rusya ve Ermeni tüccarlar üzerinden şekillenmiş olabilecek ticari ilişkilerin de araştırılmasının önünü açıyor.

Rusya'nın petrol üssü Türkiye'de miydi? Keşfedilen Ravidof belgesi tarihe ışık tutuyor

RUSYA TEBAASINDAN ERMENİ PETROL TÜCCARI: RAVİDOF

Osmanlı Arşivi'nin Yıldız Mütenevvi Maruzat tasnifinde bulunan Y.MTV. 289/109 numaralı belgede, Rusya Devleti tebaasından ve Ermeni milletinden olan Ravidof'un Erzurum'da petrol ticaretiyle uğraştığı belirtiliyor. Ravidof'un Rusya'ya gidip yeniden Osmanlı topraklarına dönmek istemesi üzerine başlayan resmî yazışmaların 4. Ordu Müşirliği, Bâbıâli ve Seraskerlik makamlarına kadar ulaşması dikkat çekiyor. Görünüşte bir seyahat iznine ilişkin olan bu belge, bugün Erzurum'un petrol ticareti geçmişini aydınlatan önemli bir tarihî kaynak niteliği taşıyor.

Rusya'nın petrol üssü Türkiye'de miydi? Keşfedilen Ravidof belgesi tarihe ışık tutuyor

BAKÜ PETROLLERİNİN ANADOLU'YA AÇILAN KAPISI ERZURUM MUYDU?

Araştırmacı Taner Özdemir, Rusya tebaasından Ermeni bir tüccarın Erzurum'da petrol ticareti yapmasının, dönemin uluslararası ticaret ilişkilerine dair önemli soruları beraberinde getirdiğini vurgulayarak, "Ravidof, ticaretini yaptığı petrolü nereden temin ediyordu? Bakü petrolleri Erzurum üzerinden Anadolu'ya taşınıyor muydu? Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki petrol ticaretinde Ermeni tüccarlar nasıl bir rol üstleniyordu? Erzurum, bu ticaretin bölgesel dağıtım merkezlerinden biri olabilir miydi? Bu sorular henüz kesin olarak cevaplanmış olmasa da tarihî belge, Erzurum'un enerji geçmişinin daha kapsamlı araştırılması gerektiğini gösteriyor" dedi.

ERMENİ TÜCCARLARIN PETROL TİCARETİNDEKİ ROLÜ NEYDİ?

Osmanlı döneminde uluslararası ticari ilişkilerde faaliyet gösteren Ermeni tüccarların Erzurum'daki petrol ticaretinde nasıl bir yere sahip olduklarının da araştırılması gereken konular arasında bulunduğunu ifade eden Özdemir şöyle devam etti:

"Ravidof tek başına faaliyet gösteren bir tüccar mıydı, yoksa daha geniş bir ticaret ağının parçası mıydı? Rusya'daki petrol şirketleriyle bağlantısı var mıydı? Erzurum'da petrol depoları ve satış merkezleri bulunuyor muydu? Yeni arşiv belgelerinin ortaya çıkarılması, bu soruların cevaplanmasına katkı sağlayabilir."

Rusya'nın petrol üssü Türkiye'de miydi? Keşfedilen Ravidof belgesi tarihe ışık tutuyor

ERZURUM'UN GİZLİ ENERJİ TARİHİ YENİDEN YAZILIYOR

Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir, petrol ve neft üzerine yürüttüğü çalışmaların, Erzurum'un yalnızca askerî, siyasi ve kültürel kimliğiyle değil, enerji ticareti geçmişiyle de değerlendirilmesi gerektiğine işaret ettiğini anlatarak, "Ravidof'a ilişkin belge, Erzurum'da petrol üretildiğini veya Rusya'dan petrol ithal edildiğini tek başına kanıtlamıyor. Ancak şehrin 1906 yılında petrol ticaretine sahne olduğunu gösteriyor. Bu tarihî kayıt, Erzurum'un Rusya, Kafkasya ve Anadolu arasındaki enerji ticaretinde üstlenmiş olabileceği rolün yeniden araştırılması açısından önemli bir başlangıç noktası oluşturuyor. Belki de bu soruların cevapları, Osmanlı arşivlerinin henüz gün yüzüne çıkarılmamış belgelerinde saklıdır" diye konuştu.

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120 YILLIK BELGE, ASIRLIK SORULAR

Özdemir, Osmanlı arşivlerinden çıkan Ravidof belgesinin, yalnızca bir petrol tüccarının hikâyesini değil, Erzurum'un geçmişteki ticari kimliğine ilişkin henüz aydınlatılmamış bir dönemi de gündeme taşıdığını söyleyerek, "Erzurum, Osmanlı döneminde Rusya petrollerinin Anadolu'ya ulaştırıldığı önemli bir ticaret merkezi olabilir miydi? Ermeni tüccarlar bu ticaretin aracılığını mı yapıyordu?" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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