Alışverişlerde bilgi fişi uygulaması sona eriyor! 1 Ocak 2027'de başlayacak yeni düzenlemeyle yazar kasalardan doğrudan elektronik belge oluşturulabilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektronik belge düzenlemelerinde değişikliğe gidilerek, alışverişlerde yeni nesil yazar kasalardan bilgilendirme amaçlı düzenlenen "bilgi fişi" uygulamasına son verildi.

2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Tebliğle, e-belge düzenleyebilen yeni nesil yazar kasa kullanan işletmeler, satışlarına yönelik faturaları, harici bir bilgisayar, tablet veya ek yazılıma ihtiyaç duymadan yazar kasalar üzerinden düzenleyebilecek.

Ayrıca Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ni kullanan mükelleflere ve Taksi Mali Cihaz kullanan taksi esnafına, elektronik fatura uygulamasına dahil olmadan da kullandıkları cihazlar üzerinden e-Arşiv Fatura düzenleyebilme imkanı sağlandı.

Tebliğ, 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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