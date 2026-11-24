Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, işlem gününü yüzde 1,25 değer kaybıyla 10.965,93 puandan tamamladı. Gün içinde 11.148 puanı gören endekste 82 hisse değer kaybederken, altının onsu 3 bin 605 dolardan, Brent petrolün varili ise 87,9 dolardan işlem gördü.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün boyunca dalgalı bir seyir izledikten sonra kapanışı düşüşle yaptı. Endeks, önceki kapanışına göre 138,45 puan gerileyerek 10.965,93 puana indi.

Güne 7,04 puanlık ve yüzde 0,06'lık yükselişle 11.111,42 puandan başlayan BIST 100 endeksi, işlem saatleri içerisinde en yüksek 11.148,01 puanı, en düşük ise 10.935,87 puanı gördü. Gün sonunda kayıp yüzde 1,25 olarak gerçekleşti.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa kıyasla 176,25 puan ve yüzde 1,26 azalarak 13.762,06 puana geriledi.

Sektör endekslerine bakıldığında en fazla düşüş yüzde 2 ile mali endekste görüldü. Sanayi endeksi yüzde 1,21, teknoloji endeksi yüzde 1,36, hizmetler endeksi ise yüzde 0,76 değer kaybetti.

BIST 100 kapsamında işlem gören hisselerin 82'si günü kayıpla tamamlarken, yalnızca 14 hisse değer kazandı. Günün en fazla işlem hacmine ulaşan hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

ALTININ ONSU 3 BİN 605 DOLAR

Emtia piyasalarında da günün kapanış saatlerinde hareketlilik izlendi. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.15 itibarıyla 3 bin 605 dolar seviyesinde işlem gördü.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 6 milyon 140 bin liraya yükseldi.

DOLARIN EFEKTİF KURU 50,70 LİRA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların günlük efektif kurunu alışta 50,5022 lira, satışta 50,7046 lira olarak açıkladı. Önceki işlem gününde efektif kur alışta 50,4763 lira, satışta ise 50,6785 lira düzeyindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0969, sterlin/dolar paritesi 1,3112 ve dolar/yen paritesi 159,3 seviyesinde işlem gördü.

TAHVİL FAİZLERİ VE BRENT PETROLDE SON DURUM

Tahvil piyasasında Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 36,43, bileşik getiri ise yüzde 39,75 olarak kaydedildi.

Enerji piyasasında ise Brent petrolün şubat vadeli varil fiyatı yüzde 1,4 yükselişle 87,9 dolara çıktı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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