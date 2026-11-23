2026’da 36 şirket borsaya geldi! 12 hisse halka arz fiyatının üzerinde
Borsa İstanbul'da 2026 yılında halka arz edilen 36 şirketin performansı farklı bir tablo ortaya koydu. 20 Kasım kapanışlarına göre 12 hisse halka arz fiyatının üzerinde… NETCD yüzde 93 getiriyle zirvede yer alırken, BKRGY yüzde 68 kayıpla listenin son sırasında bulundu. Bu arada geçen hafta yüzde 6 değer kaybeden BİST 100 endeksinde 11.000 puan seviyesi yeni haftanın kritik eşiği olarak öne çıkıyor.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul'da 2026 yılının son 5 haftasına girilirken, yurt içinde fonların tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasına yönelik beklentiler ve değerli metaller başta olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar izleniyor. BİST 100 endeksi de bu tabloda geçen hafta yüzde 6,01 değer kaybederek 11.131 puandan kapanış yaptı.
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BORSA İÇİN KRİTİK SEVİYELER
Yeni haftada ise Borsa İstanbul'da 11.000 puan seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Aracı kurumların teknik değerlendirmelerinde, bu bölgenin korunup korunamayacağı önemli olacak.
Burgan Yatırım, fon tasfiyeleri ve zayıf risk iştahının endeks üzerindeki baskısının sürdüğünü belirterek, yukarı yönlü hareketlerde önce 11.250, ardından 11.500 seviyelerinin aşılması gerektiğini belirtiyor. Bu seviyelerin üzerinde 11.800-11.900 bandının gündeme gelebileceği aktarılıyor.
Kuveyt Türk Yatırım, geçen hafta 5 işlem gününe yayılan düşüşün ardından 11.000 seviyesinin önem kazandığını belirtiyor. Kurum, bu desteğin korunmasını satış baskısının dengelenmesi ve tepki alımlarının gelişebilmesi açısından önemli bulurken, 11.600 üzerine yerleşilene kadar “temkinli bir strateji” izlenmesi gerektiğini değerlendiriyor.
36 ŞİRKET BORSAYA GELDİ
Öte yandan 2026 yılında halka arz edilen şirketlerin borsadaki performansları da belli oldu. Yıl başından bu yana toplam 36 şirket Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. 20 Kasım kapanış fiyatları baz alındığında, 36 şirketten 12'sinin hissesi halka arz fiyatının üzerinde işlem görüyor. Diğer 24 şirket ise halka arz fiyatının altında bulunuyor.
Bu yılın halka arz performansında zirvede NETCD yer alıyor. Hisse, 85,60 TL'lik kapanış fiyatıyla halka arz fiyatına göre yüzde 93 getiri sağladı. NETCD'yi yüzde 78 yükselişle KARCL ve yüzde 62 primle CITAS takip etti.
Listenin diğer tarafında halka arz fiyatına göre en fazla gerileyen hisse BKRGY oldu. Hisse, yüzde 68 değer kaybetti. Onu AAGYO yüzde 64 ve SSAAT yüzde 63 kayıpla takip etti.
YENİ ŞİRKETLER VE GETİRİLER…
2026 yılında borsaya açılan şirketler, 20 Kasım itibarıyla son kapanış fiyatları ve halka arz sonrası getiriler şöyle gerçekleşti:
|Hisse Kodu
|Fiyat
|Değişim Oranı
|NETCD
|85,60 TL
|%93
|KARCL
|62,45 TL
|%78
|CITAS
|119,30 TL
|%62
|ZGYO
|15,36 TL
|%57
|EMPAE
|33,80 TL
|%54
|MCARD
|107,20 TL
|%42
|ISVEA
|25,64 TL
|%23
|AKHAN
|25,00 TL
|%16
|BETAE
|44,30 TL
|%11
|SVGYO
|3,81 TL
|%5
|BESTE
|15,35 TL
|%4
|METEN
|20,18 TL
|%1
|ORZAX
|67,60 TL
|%-2
|MEYSU
|7,02 TL
|%-6
|INTET
|39,04 TL
|%-27
|MASFN
|31,04 TL
|%-32
|GOLDA
|5,75 TL
|%-37
|UCAYM
|11,12 TL
|%-38
|FRMPL
|17,84 TL
|%-41
|ARFYE
|11,51 TL
|%-41
|QUICK
|43,64 TL
|%-43
|GENKM
|6,00 TL
|%-45
|KPEKS
|51,30 TL
|%-45
|VEYAS
|73,50 TL
|%-46
|ALBTN
|20,30 TL
|%-47
|SARAE
|36,00 TL
|%-49
|EKDMR
|22,08 TL
|%-51
|EKIM
|14,70 TL
|%-51
|NETGL
|12,18 TL
|%-52
|TKNKA
|40,60 TL
|%-52
|SOHOE
|7,05 TL
|%-53
|ATATR
|4,89 TL
|%-56
|LXGYO
|5,20 TL
|%-57
|SSAAT
|20,66 TL
|%-63
|AAGYO
|7,36 TL
|%-64
|BKRGY
|4,10 TL
|%-68
Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen işlemler ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlandı. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.