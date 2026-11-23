Borsa İstanbul'da 2026 yılında halka arz edilen 36 şirketin performansı farklı bir tablo ortaya koydu. 20 Kasım kapanışlarına göre 12 hisse halka arz fiyatının üzerinde… NETCD yüzde 93 getiriyle zirvede yer alırken, BKRGY yüzde 68 kayıpla listenin son sırasında bulundu. Bu arada geçen hafta yüzde 6 değer kaybeden BİST 100 endeksinde 11.000 puan seviyesi yeni haftanın kritik eşiği olarak öne çıkıyor.

Özetle Kaydet a- | +A

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul'da 2026 yılının son 5 haftasına girilirken, yurt içinde fonların tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasına yönelik beklentiler ve değerli metaller başta olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar izleniyor. BİST 100 endeksi de bu tabloda geçen hafta yüzde 6,01 değer kaybederek 11.131 puandan kapanış yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM 14 ayın dibinden tepki! Altında yön yukarı döndü

BORSA İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Yeni haftada ise Borsa İstanbul'da 11.000 puan seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Aracı kurumların teknik değerlendirmelerinde, bu bölgenin korunup korunamayacağı önemli olacak.

Burgan Yatırım, fon tasfiyeleri ve zayıf risk iştahının endeks üzerindeki baskısının sürdüğünü belirterek, yukarı yönlü hareketlerde önce 11.250, ardından 11.500 seviyelerinin aşılması gerektiğini belirtiyor. Bu seviyelerin üzerinde 11.800-11.900 bandının gündeme gelebileceği aktarılıyor.

Kuveyt Türk Yatırım, geçen hafta 5 işlem gününe yayılan düşüşün ardından 11.000 seviyesinin önem kazandığını belirtiyor. Kurum, bu desteğin korunmasını satış baskısının dengelenmesi ve tepki alımlarının gelişebilmesi açısından önemli bulurken, 11.600 üzerine yerleşilene kadar “temkinli bir strateji” izlenmesi gerektiğini değerlendiriyor.

2026’da 36 şirket borsaya geldi! 12 hisse halka arz fiyatının üzerinde

36 ŞİRKET BORSAYA GELDİ

Öte yandan 2026 yılında halka arz edilen şirketlerin borsadaki performansları da belli oldu. Yıl başından bu yana toplam 36 şirket Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. 20 Kasım kapanış fiyatları baz alındığında, 36 şirketten 12'sinin hissesi halka arz fiyatının üzerinde işlem görüyor. Diğer 24 şirket ise halka arz fiyatının altında bulunuyor.

Bu yılın halka arz performansında zirvede NETCD yer alıyor. Hisse, 85,60 TL'lik kapanış fiyatıyla halka arz fiyatına göre yüzde 93 getiri sağladı. NETCD'yi yüzde 78 yükselişle KARCL ve yüzde 62 primle CITAS takip etti.

Listenin diğer tarafında halka arz fiyatına göre en fazla gerileyen hisse BKRGY oldu. Hisse, yüzde 68 değer kaybetti. Onu AAGYO yüzde 64 ve SSAAT yüzde 63 kayıpla takip etti.

YENİ ŞİRKETLER VE GETİRİLER…

2026 yılında borsaya açılan şirketler, 20 Kasım itibarıyla son kapanış fiyatları ve halka arz sonrası getiriler şöyle gerçekleşti:

Hisse Kodu Fiyat Değişim Oranı NETCD 85,60 TL %93 KARCL 62,45 TL %78 CITAS 119,30 TL %62 ZGYO 15,36 TL %57 EMPAE 33,80 TL %54 MCARD 107,20 TL %42 ISVEA 25,64 TL %23 AKHAN 25,00 TL %16 BETAE 44,30 TL %11 SVGYO 3,81 TL %5 BESTE 15,35 TL %4 METEN 20,18 TL %1 ORZAX 67,60 TL %-2 MEYSU 7,02 TL %-6 INTET 39,04 TL %-27 MASFN 31,04 TL %-32 GOLDA 5,75 TL %-37 UCAYM 11,12 TL %-38 FRMPL 17,84 TL %-41 ARFYE 11,51 TL %-41 QUICK 43,64 TL %-43 GENKM 6,00 TL %-45 KPEKS 51,30 TL %-45 VEYAS 73,50 TL %-46 ALBTN 20,30 TL %-47 SARAE 36,00 TL %-49 EKDMR 22,08 TL %-51 EKIM 14,70 TL %-51 NETGL 12,18 TL %-52 TKNKA 40,60 TL %-52 SOHOE 7,05 TL %-53 ATATR 4,89 TL %-56 LXGYO 5,20 TL %-57 SSAAT 20,66 TL %-63 AAGYO 7,36 TL %-64 BKRGY 4,10 TL %-68

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen işlemler ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlandı. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.