Altın, geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından yeni haftaya tepki alımlarıyla başladı. 14 ayın dip seviyelerinden dönen ons altın TSİ 06:15 itibarıyla yüzde 1,9 yükselirken, 3.605 dolardan fiyatlandı. 23 Kasım 2026 gram altın fiyatı da 5.861 TL'den güne başladı. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerileme sarı metale destek verdi. Piyasalarda FED'in aralık ayı kararı ve çarşamba günü açıklanacak PCE enflasyonu yakından izleniyor.

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Küresel piyasalarda geçen hafta sert satış baskısıyla karşılaşan altın fiyatları, yeni haftaya tepki alımlarıyla başladı. Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerine gerileyen sarı metalde, dip seviyelerden gelen alımlar dikkat çekti.

Altının ons fiyatı geçen haftayı yüzde 8,91 gibi yüksek bir kayıpla tamamlayarak mart ayından bu yana en sert haftalık düşüşünü gerçekleştirmişti. Gram altın da 5.745 TL'den kapanarak bu yıl ilk defa negatif bölgeye geçmişti.

Yeni haftanın ilk işlemlerinde ise yön yeniden yukarı döndü. Ons altın TSİ 06:15 itibarıyla 3.605 dolardan işlem görürken, gram altın 5.861 TL seviyesinden güne başladı. Sabah saatlerinde onsta yükseliş yüzde 1,9 civarında gerçekleşti.

SATIŞ BASKISININ 2 SEBEBİ

Geçen hafta altın fiyatları üzerinde birden fazla gelişmenin etkisi hissedildi. ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinden gelen giderek şahinleşen açıklamalar, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi.

Yapay zekâ odaklı hisse senetlerinde yaşanan sert satışların tetiklediği likidite sıkışıklığı da yatırımcıların nakde yönelmesine yol açtı. Altın, bu süreçte satış baskısından kaçamadı. Ancak yeni haftada piyasalardaki dengeler kısmen değişmeye başladı.

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TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ

Geçen haftaki satış dalgasında güvenli liman arayışına giren yatırımcıların ABD tahvillerine yönelmesi, tahvil piyasasında alımları beraberinde getirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'in altına gerilerken, altını elde tutmanın maliyeti de azaldı. Tahvil getirilerindeki ılımlı düşüş, sert satış yiyen altına dip seviyelerden sınırlı da olsa destek sağladı.

Dolar endeksi de 104 sınırından geri dönerek 103,75 seviyelerine kadar çekildi. Dolardaki bu gevşeme de altının yeni haftaya tepki alımlarıyla başlamasına katkıda bulundu.

FED BEKLENTİLERİNDE YENİ TABLO

Öte yandan FED'in aralık toplantısına yönelik faiz fiyatlamalarında da değişim yaşandı. Geçen hafta yarım puanlık faiz artışı ihtimali düşük de olsa piyasa fiyatlamalarına girmişti. Yeni haftada ise bu seçenek gündemden çıktı.

CME FEDWatch verilerinde 25 baz puanlık artış ihtimali yüzde 91,5 civarında öne çıkarken, faizlerin sabit tutulması beklentisi yüzde 8,5 seviyesinde bulunuyor.

Petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki sert gerilemenin enflasyonist baskıları hafifletebileceği beklentisi, FED'in daha agresif adımlar atacağı yönündeki endişeleri sınırladı. ABD borsalarında yaşanan sert satışlar da para politikasında aşırı sıkılaşmanın ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmaları artırdı.

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GÖZLER PCE VERİSİNDE

Altın piyasasında bu hafta ABD'den gelecek veriler yakından takip edilecek. FED'in para politikası kararlarında önemli göstergelerinden biri olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin ekim ayı sonuçları, 25 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.

Eylülde aylık manşet PCE enflasyonu yüzde 0,5, yıllık enflasyon ise yüzde 3,6 olarak gerçekleşmişti. Çekirdek PCE'de de aylık artış yüzde 0,3, yıllık artış yüzde 3,1 olmuştu.

Ekim ayına ilişkin beklentiler, aylık manşet enflasyonun yüzde 0,3 seviyesine gerilemesi yönünde... Yıllık enflasyonun ise yüzde 3,6 ile önceki seviyesini koruması bekleniyor.

Analistler “Tahminlerin üzerinde gelecek bir veri, FED'in daha sıkı para politikası izleyebileceği endişelerini yeniden artırarak altın üzerinde baskı oluşturabilir. Enflasyonun tahminlerin altında kalması ise faiz beklentilerini yumuşatarak sarı metaldeki toparlanmayı destekleyebilir” görüşünü aktarıyor.