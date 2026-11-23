Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün emekli zammı, asgari ücret, COP31 ve Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Fon krizi de konuşulacak konular arasında...

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Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe’deki toplantıda, ekonomiden güvenliğe, sosyal politikalardan diplomatik gelişmelere kadar milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ekonomik düzenlemeler ve bölgesel gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıda, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansının (COP31), yansımaları ele alınacak. Zirve tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacak.

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EMEKLİYE ZAM VE ASGARİ ÜCRET

Kabinenin ekonomi gündemi ise bir hayli yoğun. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı masaya yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen yasal artışlara ilave iyileştirmeleri içeren bir çalışma yürüttüklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bütün emeklileri kapsayacak refah düzenlemesinin yılbaşından önce Meclis’e sunulmasının planlandığını duyurmuştu. Yapılacak düzenlemenin kapsamı, bütçeye etkisi ve uygulama takvimi ekonomi yönetimi tarafından değerlendirilecek. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2027 yılı asgari ücret görüşmeleri de ekonomi gündeminin önemli başlıklarından biri. Çalışanların alım gücü, enflasyonla mücadele ve işveren maliyetleri arasındaki denge sıcak başlıklar arasında olacak.

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FON KRİZİ GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Kabine’nin gündemindeki bir diğer önemli başlık ise kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon soruşturması. Sermaye piyasalarında yaşanan usulsüzlük ve manipülasyon iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gelinen aşama, alınan tedbirler ve yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar ele alınacak.

Kabinenin güvenlik gündeminde ‘Terörsüz Türkiye’ süreci önemli yer tutacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinde gelinen aşama, güvenlik birimlerinin değerlendirmeleri ve yol haritası masadaki diğer bir konu. Ayrıca Kabine dış politika gündeminde ise Rusya-Ukrayna savaşı, ABD ile İran arasındaki gerilim, Gazze’deki son durum, Orta Doğu’daki gerilimler ile enerji ve ticaret koridorlarının güvenliği değerlendirilecek.

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