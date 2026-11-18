Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına yapılacak iyileştirmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm emeklileri kapsayacak düzenlemenin sene başından önce hayata geçirileceğini belirten Erdoğan, yaş ve prim gün sayısının dikkate alınacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirten Erdoğan, hazırlıkların sürdüğünü ve düzenlemenin yılbaşından önce hayata geçirileceğini söyledi.

Emekli maaşlarına iyileştirme nasıl yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik detayı açıkladı

YAŞ VE PRİM DETAYI!

Düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirten Erdoğan, yaş ve prim detayına dikkat çekti. Erdoğan, meselenin adaletli ve hakkaniyetli bir anlayışla ele alındığını belirtti.

"EMEKLİLERİN SORUNLARININ FARKINDAYIZ"

Emeklilerin sorunlarının farkında olduklarını söyleyen Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sorumluluklarımızın idrakiyle milletimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu çeşitli vesilelerle dile getirmiş bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik. Bir önceki kabine toplantımızda bununla ilgili irademizi ortaya koyduk. Gerek grup yönetimimiz gerek ekonomi kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini kamuoyumuzla paylaştılar." dedi.

Emekli maaşlarına iyileştirme nasıl yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik detayı açıkladı

"DÜZENLEMEYİ SENE BAŞINDA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz."

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