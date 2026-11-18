İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı görevinden istifa eden Şahap Kavcıoğlu ile ilgili harekete geçti. Başsavcılık, Kavcıoğlu için fon kriziyle ilgili soruşturma izni talep etti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda fon vurgunu olarak bilinen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir adım attı. Başsavcılık, eski Merkez Bankası Başkanı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebinde bulundu. Başsavcılığın, talebini Hazine ve Maliye Bakanlığına ilettiği öğrenildi.

İFADELERDE KAVCIOĞLU'NUN ADI GEÇTİ

Soruşturma kapsamında ifade veren eski bürokratlar ve finans yöneticilerinin beyanlarında Kavcıoğlu'nun adı çeşitli iddialarla gündeme geldi.

Eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, ifadesinde Kavcıoğlu'nun kendisinden Pusula Portföy fonlarına 6 milyar lira kaynak aktarılmasını istediğini öne sürdü. Çakmak, söz konusu talebin Katılımevim'in finansman ihtiyacıyla bağlantılı olduğunu iddia etti.

Eski BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş da ifadesinde, Birevim'in Pusula Holding'e devredilmesi sürecinde Kavcıoğlu'nun kendilerine talimat verdiğini ileri sürdü.

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