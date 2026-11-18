Ekimde konut satışları Türkiye genelinde yüzde 23,3 gerilerken, büyükşehirlerin tamamında düşüş yaşandı. Mersin, Trabzon ve Muğla yüzde 33'ü aşan kayıplarla listenin başında yer aldı. İstanbul ve Ankara, adet bazında en fazla satış kaybı yaşayan ilk iki il oldu. Ülkede satışlar sadece 3 ilde arttı. Bu şehirler Iğdır, Gümüşhane ve Kilis olarak sıralandı.

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Türkiye konut piyasasında ekim ayında dikkat çeken bir daralma yaşandı. Geçen yılın aynı ayında 170 binin üzerinde gerçekleşen konut satışları, bu yıl yüzde 23,3 düşüşle 131 bin 72'ye geriledi.

Büyükşehirlerdeki tablo ise daha çarpıcı oldu. Ekim 2025'te 137 bin 102 adet olan toplam satış, bu yıl 105 bin 344'e indi. Böylece büyükşehirlerde yıllık kayıp 31 bin 758 adede ulaştı. Büyükşehir statüsündeki illerin tamamında satışlar geriledi.

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YÜZDE 30’U AŞAN İLLER…

Satışların en fazla düştüğü büyükşehir Mersin oldu. Kentte konut satışları yıllık bazda yüzde 34,08 azalarak 3 bin 816'ya geriledi. Mersin'i yüzde 33,16 düşüşle Trabzon, yüzde 33,14 gerilemeyle Muğla izledi. Diyarbakır ve Bursa'da da kayıplar yüzde 30'u aştı. Manisa'da yüzde 30,83, Balıkesir'de yüzde 27,82 ve Adana'da yüzde 26,20 düşüş yaşandı. Konya ve İzmir de satışların en fazla gerilediği ilk 10 büyükşehir arasında yer aldı.

Konut satışları sadece 3 ilde arttı! Büyükşehirlerde ezber bozuldu

LOJİSTİK VE TİCARET YETMEDİ

Dikkat çeken noktalardan biri, satışların en fazla gerilediği şehirlerin önemli bölümünün güçlü ekonomik altyapıya sahip olması… Mersin, limanı ve dış ticaret bağlantılarıyla önemli bir lojistik merkezi. Bursa otomotiv ve sanayisiyle, İzmir liman ve ticaret faaliyetleriyle, Adana ve Manisa ise sanayi ve tarım potansiyeliyle öne çıkıyor. Buna rağmen satışların gerilemesi, ekonomik hareketliliğin tek başına konut talebini canlı tutmaya yetmediğini gösterdi.

FİYAT/PERFORMANS DENGESİ

Bu arada Muğla gibi turizm, göç ve yatırım talebiyle öne çıkan bazı şehirlerde ise “fiyatların geldiği seviyenin belirleyici olduğu” görüşü öne çıkıyor. Konut bedellerinin, yerel gelirlerle arasındaki makasın açılması ve kira getirisine kıyasla yatırım geri dönüş süresinin uzamasının, Muğla’da alımları sınırladığı değerlendiriliyor.

Konut satışları sadece 3 ilde arttı! Büyükşehirlerde ezber bozuldu

DÜŞÜŞE DİRENÇLİ ŞEHİRLER

Büyükşehirler arasında satışların en az gerilediği il ise yüzde 9,91 ile Kahramanmaraş oldu. Eskişehir'de düşüş yüzde 12,79'da kalırken Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya da Türkiye ortalamasının altında kayıp yaşadı. Bu şehirlerin sanayi ve üretim bağlantıları, ulaşım ağlarına erişimleri ve büyük ekonomik merkezlerle ilişkileri konut talebini destekleyen unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Deprem bölgesindeki Malatya ve Hatay'ın da satış kaybının en az olduğu ilk 10 büyükşehir arasında bulunması dikkat çekti.

SADECE 3 İLDE SATIŞ ARTTI

Türkiye genelinde konut satışlarını artırabilen yalnızca üç il öne çıktı. Iğdır'da artış yüzde 22,77, Gümüşhane'de yüzde 11,05 ve Kilis'te yüzde 4,69 oldu. Bayburt ve Ardahan'da ise düşüş yüzde 2'nin altında kaldı.

Sektör temsilcileri “Genel tablo, konut piyasasında bölgesel avantajlardan bağımsız bir talep yavaşlamasına işaret ediyor. Lojistik, sanayi, turizm ve göç uzun vadeli potansiyel sunsa da mevcut dönemde yüksek fiyat seviyesi ve finansman şartları, satışların yönünü belirleyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor” görüşünü öne çıkarıyor.

İSTANBUL VE ANKARA

İstanbul'da konut satışları, Ekim 2025'teki 29 bin 3 seviyesinden bu yılın aynı ayında 22 bin 753'e geriledi. Böylece yıllık düşüş yüzde 21,55'i, adet bazındaki kayıp ise 6 bin 250'yi buldu.

Ankara'da da satışlar 14 bin 786'dan 11 bin 515'e inerken, yüzde 22,12'lik gerilemeyle 3 bin 271 adetlik kayıp yaşandı.

Her iki büyükşehir, yüksek işlem hacimleri nedeniyle adet bazında Türkiye genelinde en fazla satış kaybı yaşayan ilk iki il olarak öne çıktı.

SATIŞLARIN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ 10 BÜYÜKŞEHİR

Sıra Şehir Satış Miktarı Düşüş 1 Mersin 3.816 %-34,08 2 Trabzon 754 %-33,16 3 Muğla 1.596 %-33,14 4 Diyarbakır 2.100 %-31,64 5 Bursa 4.263 %-31,01 6 Manisa 1.952 %-30,83 7 Balıkesir 2.626 %-27,82 8 Adana 2.752 %-26,20 9 Konya 3.505 %-24,98 10 İzmir 6.803 %-24,29

SATIŞLARIN EN AZ DÜŞTÜĞÜ 10 BÜYÜKŞEHİR

Sıra Şehir Satış Miktarı Düşüş 1 Kahramanmaraş 1.109 %-9,91 2 Eskişehir 2.195 %-12,79 3 Tekirdağ 3.444 %-15,42 4 Kocaeli 3.747 %-15,65 5 Van 1.189 %-16,27 6 Sakarya 2.198 %-17,49 7 Antalya 6.230 %-19,27 8 Malatya 814 %-19,64 9 Erzurum 1.156 %-20,28 10 Hatay 1.172 %-20,65

SATIŞLARIN ARTTIĞI 3 İL

Sıra İl Satış Miktarı Yükseliş 1 Iğdır 275 %+22,77 2 Gümüşhane 191 %+11,05 3 Kilis 268 %+4,69

(Not: Veriler Ekim 2025-Ekim 2026 döneminde aylık performansı göstermektedir.)