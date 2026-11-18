Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Gazze'deki zulme yeniden dikkat çeken Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin de mesajlar verdi. Aynı heyecanı taşıdıklarını belirten Erdoğan, "Bizde isimler, makamlar geçicidir. Aramızda yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa bir süre dinlendirecek çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de haftalık AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada önemli mesajlar verdiği bir konuşma da yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimiz ve 922 ilçemizde teşkilatlarımız bünyesinde samimiyetle koşturan tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.

Grup toplantımızı iç ve dış siyasi gelişmeler bağlamında oldukça kritik bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Eski dünya düzeni yıkılırken yerine ne konulacağını kimsenin bilemediği medyaya ve ekranlara yansıyandan daha şiddetli daha yıkıcı bir rekabetin perde gerisinde yaşandığı sancılı bir sürecin tam ortasındayız. Rusya, Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı kayıplarla devam ederken uçak gemilerinin de sevk edilmesiyle Basra körfezinde sular yeniden ısınıyor. Kış mevsimi iyice bastırmadan Gazze'de İsrail'in uyguladığı insanlık dışı kısıtlamalar sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanmaya başladı.

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"İSRAİL ZULMÜ HER GÜN TEKRARLANMAYA DEVAM EDİYOR"

Dizlerine kadar suya ve çamura batmış, altına sığınacakları bir çadırları dahi kalmamış, soğuktan tir tir titreyen Gazzeli yavruların o içler acısı hallerine yüreklerimiz dayanmıyor. İsrail yönetiminin dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürdüğü Gazze'de katliam, suikast, ayrımcılık, tecrit, aç bırakma ve daha nicesi tüm dünyanın gözleri önünde hemen her gün tekrarlanmaya devam ediyor. Yıllarca dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenlerin maskelerinin düştüğü foyalarının ortaya çıktığı bir sürece hep beraber tanıklık ediyoruz.

İSLAM DÜNYASINA 'GAZZE' ÇAĞRISI

Tabii burada İslam aleminin de ciddi bir öz eleştiride bulunması gerektiğine inanıyorum. Sadece başkalarına bel bağlamak yerine Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız. Kış mevsimi daha fazla bastırmadan Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İslam dünyası olarak daha fazla gayret göstermeliyiz. Biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız. Tek başımıza da olsak, yalnızda bırakılsak, insanlık ve kardeşlik görevimiz neyse onun yerine getirmeye inşallah devam edeceğiz.

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"AK PARTİ'Yİ BU MİLLET KURDU"

Grup toplantımızı partimizin siyasi tarihi açısından da son derece anlamlı bir günde icra ediyoruz. Öncelikle bir hususun altını tekrar çizmek istiyorum. AK Parti siyaset yolculuğuna başladığı ilk günden itibaren milletin çizdiği rotada yürümüş, milletin belirlediği istikametten hiç ayrılmamıştır. Her zaman söylediğim gibi bu partiyi millet kurmuş, bize sadece tabelasını asmak kalmıştır.

AK Parti değişime açık yüzüyle, eksilmeyen enerjisiyle, heyecanıyla, coşkusuyla, bunlarla birlikte karanlığa kapalı, aydınlığa açık vizyonuyla çok kısa sürede milletimizin takdir ve teveccühüne mazhar olmuştur. 3 Kasım seçimleri milletimizin değişim talebinin sandıkta tecelli ettiği bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçmiştir. 3 Kasım 2002 itibarıyla Türkiye'de yeni bir dönem başlamış hizmet ve eser siyaseti iktidara gelmiş, ülkemizin yolu da bahtı da sonuna kadar açılmıştır. 18 Kasım 2002'de ise Türkiye o gün bugündür, kesintisiz devam eden AK Parti hükümetleriyle tanışmıştır.

GEÇMİŞTE YAPTIĞI KONUŞMAYI HATIRLATTI

Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, tarihi seçim zaferimizden sadece iki hafta sonra 58. hükümetin göreve başlamasının birinci gününde gazi meclisimizin çatısı altında ilk grup toplantımızda AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla milletvekillerimize aynen şunları söylemiştim:

"Allah'a binlerce kez hamd ediyor aziz milletime teşekkür ediyorum. Çünkü geçmişi uzun yıllara dayanan siyasal mücadelemizin sonunda bizlere bugünü yaşamayı nasip etti. Bugün Türkiye için AK Parti için çok önemli bir gün olmasının yanı sıra her birimiz içinde her birimizin bireysel hikayesi açısından da anlamlı bir gün. Aziz milletimizin bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar bizim bugünü ve bu anı yaşarken unutmamamız gereken bir şey var; buraya hiçbirimiz babalarımızdan bize miras kalan bir hakkı Kullanmak suretiyle veya sadece bireysel çabalarımız ve ünvanlarımız nedeniyle gelmedik. Bizler buraya 363 kişilik AK Parti grubu olarak halkımızın ortaklaşak kaderinin çilesine ortak olma misyonuyla geldik. Bu yüce çatı altında bizlerin burada olmasının tek başına pek bir anlamı yoktur. Çünkü bizler burada sadece ama sadece milletimizin iradesinin tecellisi nedeniyle bir araya gelmiş, toplanmış bulunmaktayız. Bunu sakın unutmayın ve bunu hiçbir şekilde aklınızdan çıkarmayın. Sizler milletvekilisiniz, sizler milletin vekilisiniz, hatta milletin ta kendisisiniz. Onun için sizler buradasınız. Sizler milletin kutsal emanetlerini taşımaya memur edilmiş ve seçilmiş kişilersiniz. Bu vekaletin ve bu emanetin kadrini biliniz. Vekilliğiniz milletimize hayırlı olsun. Ferasetiniz açık olsun. Merhametiniz bol olsun Cesaretiniz, azminiz, çalışma gücünüz daim olsun. Haydi hep beraber iş başına' dedik.

"24 YIL BOYUNCA İLKELERİMİZDEN SAPMADIK"

Evet, tam 24 sene önce bu kürsüden aziz milletimizi temsil eden, buraya gelen arkadaşlarımıza bunları söylemiş, niçin siyaset yaptığımızı, niçin burada olduğumuzu şahsımla birlikte milletvekillerimize de hatırlatmıştık. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki o gün açıkladığımız rotadan o gün açıkladığımız ilkelerden 24 yıl boyunca sapmadık. Bir Türkiye Partisi olmanın Türkiye'nin 81 ilinde tercih edilmiş olmanın milletimizin ezici çoğunluğunun güvenine mazhar olmanın kendi insanımızla birlikte on milyonlarca mazlumun da umut kapısı olmanın omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğu Hiçbir zaman unutmadık.

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Bu gök kubbede hoş bir sada bırakmaktan başka bir gayemiz olmadı. Siyasi hedeflerimiz daima Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklamak, Türkiye'yi bir bütün olarak kalkındırmak, vatan topraklarının her karışında huzuru, kardeşliği, refahı, demokrasi ve özgürlükleri hakim kılmak oldu. Türk siyasetinin daha önce tanık olmadığı, daha önce hiç görmediği büyük bir tutkuyla tüm Türkiye'ye aziz milletimizin her bir ferdine hizmet ettik. unutmayın dar politik hesaplarla bireysel kariyer hedefleriyle değil, her zaman milletin ve memleketin çıkarlarını önceleyen bir anlayışla hareket ettik.

"HEP BİRLİKTE İNANDIK, BİRLİKTE YAPTIK"

Kardeşlerim, özetin de özeti mahiyetindeki bütün bu başarılar önce aziz milletimizin ardından da mensubu olmaktan her zaman onur duyduğum işte bu grubun, bu partinin eskisiyle yenisiyle işte bu teşkilatın eseridir. Unutmayın, birlikte yaptık, birlikte başardık, Türkiye'yi bugünlere birlikte getirdik, ülkemizin makus talihini birlikte değiştirdik, öz yurdunda kendini garip hissedenlerin yüzünü birlikte güldürdük. Türkiye'nin büyüklüğüne inandık, bu aziz milletin çalışkanlığına inandık ve biraz önce hep beraber gururla izlediğimiz hizmetleri ülkemize birlikte kazandırdık.

Bunu sizlerle birlikte ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımın çok iyi bilmesini isterim. Bundan 24 sene evvel ilk defa bu kürsüye çıkarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanı, aynı coşkuyu yaşıyoruz. 18 Kasım 2002'de iktidarı devralırken millete hizmet noktasında nasıl bir sevda taşıyorsak bugün de ayrıca tutkuyla milletimize hizmetkarlık ediyoruz. AK Parti olarak ak saçlılarımızın tecrübesini gençlerimizin dinamizmiyle harmanlayarak kararlılık içinde geleceğe doğru yürüyoruz. Her zaman söylüyorum bizim tek bir gayemiz tek bir pusulamız var. O da Türk milletidir, unutmayın bizim için asıl olan milletin rızasıdır, milletin gönlüdür, milletin vicdanıdır.

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"İSİMLER, MAKAMLAR ÖNEMLİ DEĞİLDİR"

Şu gerçeği burada bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu teşkilatta AK Parti hareketinde önemli olan, isimler değildir. Ünvanlar değildir. Makamlar, koltuklar veya payeler değildir. Bunların hepsi gelip geçicidir. Sadece birer vesile ve vasıtadan ibarettir. AK Parti'de esas olan millete hizmettir. Hizmet sevdasıdır. Biz 24 yıldır işte bu aşkı diri tutmaya, canlı tutmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda en küçük bir gerileme olmayacak. Hizmet mücadelemizle aramıza kimse giremeyecek. Türkiye'yi kalkındırma çabalarımıza kimse set çekemeyecek. Bize güvenen, bize inanan toplumun kesimleriyle gönül bağımızı hiç kimse zayıflatamayacak. Başladığımız gün ki heyecanımızla, o günkü coşkumuzla, özellikle de o günkü samimiyetimizle siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz.

"YORULANI, ŞEVKİNİ KAYBEDENİ DİNLENDİRECEĞİZ"

Aramızda yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa bir süre dinlendirecek çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki daha nice seneler boyunca aziz milletimizin de desteğiyle Türkiye'ye hizmet bahtiyarlığını omuzlarımızda taşıyacak daha nice eseri, projeyi, yatırımı milletimizle buluşturma bahtiyarlığına mazhar olacağız.

EMEKLİLERE MESAJ VERDİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sorumluluklarımızın idrakiyle milletimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu çeşitli vesilelerle dile getirmiş bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik. Bir önceki kabine toplantımızda bununla ilgili irademizi ortaya koyduk. Gerek grup yönetimimiz gerek ekonomi kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini kamuoyumuzla paylaştılar.

17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.

"FON MESELESİNDE TİTİZLİKLE İLERLİYORUZ"

Değerli arkadaşlar yakın takibimizde olan bir diğer konu fon meselesiyle ilgili gelişmelerdir. Açıkladığımız 3 aşamalı yol haritası çerçevesinde konuya titizlikle riyaset etmekteyiz. Benzer sorunlarla karşılaşmış ülkelerle kıyas dahi edilemeyecek bir hızda ve etkinlikte son derece şeffaf bir biçimde süreç yönetilmektedir. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin ara ödemelerde iki ay gibi kısa bir sürede ödüyoruz.

Meclisten geçerek yasalaşan kanun çerçevesinde alacağı bir milyon liraya kadar olan küçük yatırımcılara öncelik verdik. Yatırımcı bazında baktığımızda toplam 455 bin 758 yatırımcımızın 444 bin 987'sine en az bir ödeme ulaştırıldı. Olağanüstü tasfiyeye tabi olanlar dahil. 110 fonda 1 milyon liraya kadar olan ara ödeme süreci tamamlandı. Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçleri birlikte değerlendirildiğinde 371 bin 21 yatırımcımız net yatırım tutarını veya anaparasını aldı. Bu sayı toplam yatırımcılarımızın yüzde 81,4'üne tekabül ediyor. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı ise yaklaşık yüz altmış bir milyar liraya ulaştı.

Bütün bu ödemeler devletimizin kasasından yani milletimizin cebinden tek bir kuruş dahi harcamadan gerçekleştirilmiştir. Kalan işlemleri de süratle sonuçlandırmak için kurumlarımız çalışıyor. Piyasa düzenbazlıkları manipülasyon gibi hukuka aygırı işlemlerden elde edilen fahiş kazançların tahsili içinde gerekli tüm adımlar atılıyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar yaklaşık 41 milyar liralık haksız kazancın iadesi sağlandı. Tahsil edilen tutar ara ödemelerde kullanılmak üzere bankalara aktarıldı.

Konunun yargı boyutunda ise süreç yeni bilgiler ve deliller ışığında büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Firari durumdaki şahıslarla ilgili gerekli takibat sıkı bir şekilde yapılıyor. Bugün itibariyle 500 şüpheliden 136'sı hakkında tutuklama, 285'iyle ilgili de adli kontrol tedbiri uygulandı. Devlet Denetleme Kurulumuz ilk incelemelerini hafta başında tamamladı. Benzer bir sorunla tekrar karşılaşmamak için gereken hukuki adımları da atıyoruz. Grup yönetimimiz kanunun hazırlıklarını belli bir aşamaya getirdi.

"BU KÖTÜLÜĞÜ YAPANLARA TEK TEK HESAP SORULUYOR"

Sermaye piyasalarımızda şeffaflığı artıracağız. Denetimi daha da güçlendirecek müeyyide ve cezaları daha caydırıcı hale getirecek bu yasa çalışmasına muhalefetin de katkılarını almak niyetindeyiz. İnşallah ardından seri bir şekilde yüce meclisin takdirine sunacağız. Aziz kardeşlerim, şundan milletimiz ve yatırımcılarımız emin olsun. Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarımıza bu organize kötülüğü yapanlardan işledikleri cürümlerin hesabı tek tek sorulmaktadır.

Bu konuda en küçük bir tavsama söz konusu değildir ve olmayacaktır. İlk gün söylediğim gibi piyasa dolandırıcıları ile meşru borsa yatırımcılarını birbirinden ayırarak bir cerrah dikkatiyle konuya vaziyet ediyoruz. Türk sermaye piyasaları bu süreci inşallah güçlenerek atlatacaktır.

Bu mesele üzerinden siyaset kurumunu yıpratmaya çalışan, devlet ile millet arasında güvensizlik oluşturmaya heveslenen odaklar, Allah'ın izniyle emellerine ulaşamayacaklardır. Engelleri aşarak, tuzakları bozarak, gözümüzü hedeflerimizden ayırmadan inşallah yolumuzda ilerleyeceğiz. Herkes şunu bilsin ki biz söylentilere dedikodulara kimin kılıcını salladığı belli olmayan troll hesaplarını ne dediğine ne yaptığına bakmayız. Yolsuzluğa, hırsızlığa, bizim burada söylemeye dilimizin varmadığı türlü rezilliklere utanmadan sahip çıkanlar bize ders veremez, bize laf söyleyemez. Biz onların da ne dediğine bakmıyoruz. Bizim tek baktığımız yer milletimizin vicdanıdır.

Her konuda olduğu gibi burada da rehberimiz, ilkelerimiz ve değerlerimizdir. Bugüne kadar millet ne derse o oldu. Bundan sonra da o olacak. Milletin çizdiği rotadan, milletin belirlediği istikametten ayrılmayacağız. Buradan teşkilatımıza bir kez daha sesleniyorum; AK Parti ve Cumhur İttifakı tarihi bir dönemde tarihi bir misyon üstlenmiştir Mesuliyetimiz büyük yükümüz ağırdır. Kim ne derse desin biz sadece ve sadece işimize odaklanacağız. 24 yıldır büyük bir gururla taşıdığımız millete hizmet sancağını çok daha yükseklere çıkarmak için daha çok çalışacağız. Madem ki er meydanındayız. Madem ki 24 yıldır Türk siyasetinin baş pehlivanıyız. Öyleyse bu er meydanının hakkını vermek zorundayız. Rabbim milletimize hizmet yolunda bizleri mahcup etmesin diyorum."

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