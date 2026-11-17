Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 498 şüphelinin bulunduğunu, 129 kişinin tutuklandığını açıkladı. Gönüllü iade kapsamında 75 kişiden 40,4 milyar lira tahsil edildiğini belirten Gürlek, iade yapanların hukuki sorumluluğunun ortadan kalkmayacağına dikkat çekti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturmalarında gelinen son noktayı açıkladı.

Soruşturmalar kapsamında 498 şüphelinin bulunduğunu belirten Gürlek, 129 kişinin tutuklandığını, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında ise 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar lira tahsil edildiğini duyurdu.

Fon soruşturmalarının yeni deliller doğrultusunda derinleştirildiğini belirten Gürlek, para hareketleri, malvarlığı devirleri ve bağlantılı hesapların ayrıntılı şekilde incelendiğini bildirdi.

498 ŞÜPHELİDEN 129'U TUTUKLANDI

Soruşturmalardaki son duruma ilişkin bilgi veren Gürlek, bugüne kadar toplam 498 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 129'unun tutuklandığını, 289'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Gürlek, 54 kişi hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğünü, gözaltındaki 22 şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Bakan Akın Gürlek fon soruşturmasındaki son tabloyu açıkladı: 498 şüpheli, 40,4 milyar TL iade

417 KİŞİNİN MALVARLIĞINA EL KONULDU

Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaçırılmasını önlemek amacıyla önemli tedbirler uygulandığını aktaran Gürlek, 417 gerçek kişi ile 149 tüzel kişinin malvarlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararları alındığını bildirdi.

75 KİŞİDEN 40,4 MİLYAR LİRA TAHSİL EDİLDİ

Gönüllü iade ve geri kazanım sürecinde de önemli miktarda tahsilat gerçekleştirildiğini açıklayan Gürlek, 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar liranın geri alındığını duyurdu.

Bakan Gürlek, gönüllü iadenin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığının altını çizerek, "Gönüllü iade yapılması, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Akın Gürlek'in açıklamasının tamamı şöyle:

Fon soruşturmaları, elde edilen yeni deliller doğrultusunda derinleştirilmektedir. İyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını ilgilendiren bu süreci yakından takip ediyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalarda ilgili kurumlarımız koordinasyon içinde görev yapmaktadır. Para hareketleri, malvarlığı devirleri ve bağlantılı hesaplar ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Bakan Akın Gürlek fon soruşturmasındaki son tabloyu açıkladı: 498 şüpheli, 40,4 milyar TL iade

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Fon soruşturmasında 9 şirkete daha TMSF kayyım olarak atandı

Bizim için belirleyici olan kişilerin makamı, unvanı veya bağlantıları değil, somut deliller ve hukuki sorumluluktur. Fon yöneticileri ve piyasa aktörlerinin yanı sıra denetim süreçlerine ilişkin iddialar da soruşturma kapsamındadır. Kamu görevlileri dâhil, hukuki sorumluluk doğurabilecek tüm hususlar yetkili adli makamlarca değerlendirilmektedir.

Hiçbir iddia peşinen doğru kabul edilmeyecek, hiçbir somut delil göz ardı edilmeyecektir.

Bugün itibarıyla soruşturmalar kapsamında 498 şüpheli bulunmaktadır. 129 şüpheli tutuklu, 289 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı bulunmaktadır. Hakkında yakalama kararı bulunan 54 şüpheliye yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltındaki 22 şüphelinin adli işlemleri sürmektedir.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaçırılmasını önlemek amacıyla 417 gerçek kişi ve 149 tüzel kişinin malvarlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararı uygulanmıştır.

Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar lira tahsil edilmiştir. Bir kez daha açıkça ifade ediyorum: Gönüllü iade yapılması, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Bakan Akın Gürlek fon soruşturmasındaki son tabloyu açıkladı: 498 şüpheli, 40,4 milyar TL iade

Önceliğimiz, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını korumak ve birikimlerine kavuşmalarına yönelik hukuki süreçlerin etkin biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın milletimizin emeğine ve birikimine sahip çıkma konusundaki kararlı iradesi doğrultusunda, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içindeyiz.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında, ilgili kurumlarımızın temsilcileriyle 10’uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Soruşturmaların seyri, mali incelemeler, uygulanan tedbirler ve yatırımcılarımızın haklarının korunmasına yönelik çalışmalarımızı bütün yönleriyle değerlendirdik.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, hukuki sorumlulukların belirlenmesi ve vatandaşlarımızın haklarının korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala