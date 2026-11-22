Ocak ayında emekli maaşlarına yapılması beklenen zamla birlikte bankaların promosyon kampanyalarında da tutarların yükselmesi bekleniyor. Ek ürün ve işlem şartlarıyla 35 bin lirayı aşan ödemelerin, zamlı maaşlarla daha da artabileceği öngörülüyor.

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Yeni yıla yaklaşılırken milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü maaş artışlarına çevrildi. Asgari ücretliye yüzde 30 zam yapılması senaryosunda bugün 28 bin 75 lira 50 kuruş olan net ücretin yaklaşık 36 bin 500 liraya yükselmesi bekleniyor. Maaş artışlarının bankaların kampanyalarına da yansıması öngörülüyor. Kasım ayı itibarıyla bankalar, maaşını taşıyan emeklilere yüksek tutarlı kampanyalar sunuyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve sigorta gibi ek ürün şartlarıyla toplam avantaj bazı bankalarda 30-35 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak bu tutarların tamamı koşulsuz nakit ödeme değil. Örneğin 20 bin lira ve üzeri aylık alanlara doğrudan 20 bin liraya kadar nakit ödeme yapılırken, 35 bin liraya ulaşan kampanyalarda ilave ödüllerin önemli bölümü çeşitli şartlara bağlanıyor. Bu rakamların yılbaşından sonra zamlı maaşlarla birlikte artması bekleniyor.

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EMEKLİ ÜST DİLİME GEÇECEK

Ocak ayında emekli aylıklarına yaklaşık yüzde 10 enflasyon farkına ek olarak yüzde 10-15 refah payı veya seyyanen zam verilmesi gündemde. Toplam artışın yüzde 15-25 bandında gerçekleşmesi hâlinde pek çok emekli, bankaların tarifelerindeki daha yüksek maaş dilimlerine yükselecek. Üst dilime geçen emekliler, yeni bir banka anlaşması yapmaları hâlinde çok daha yüksek tutarlı promosyon ödemelerinden yararlanma imkânı elde edecek. Ancak zamlı maaşlar mevcut promosyon sözleşmelerine otomatik olarak yansımayacak. Daha yüksek ödemeden faydalanmak isteyenlerin taahhüt yenilemesi veya banka değişikliği işlemini yapması gerekecek.

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İŞÇİ İÇİN ANLAŞMAYA BAĞLI

İşçiler açısından yeni dönemde bankalardan sağlanabilecek ek kazanç ise maaş promosyonu anlaşmalarına bağlı olacak. Banka promosyonunun çalışana ödenmesi her işyerinde otomatik bir hak olarak doğmuyor; işyerindeki anlaşma ve uygulama belirleyici oluyor. Ancak maaş hacminin büyümesi, promosyon anlaşması yapılan yerlerde çalışanların daha yüksek ödeme için pazarlık gücünü artırabilecek.

TAAHHÜDÜ BİTMEYEN DE BANKA DEĞİŞTİREBİLİYOR

Emekliler, üç yıllık taahhüt süresi dolmadan da maaşlarını başka bankaya taşıyabiliyor. Bunun için aldıkları promosyonun tamamını değil, kalan taahhüt süresine karşılık gelen bölümünü eski bankaya iade etmeleri gerekiyor. Örneğin üç yıllık taahhütle 18 bin lira alan bir emekli, bir yılın sonunda banka değiştirmek isterse kalan iki yıla karşılık gelen tutarı iade ederek yeni bankanın güncel kampanyasına başvurabiliyor. Böylece yeni bankayla yeniden üç yıllık taahhüt imzalayıp yeni promosyon alabiliyor. Ancak maaş karşılığında kullanılan krediler ve diğer taahhütlerin de önceden kontrol edilmesi gerekiyor.

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