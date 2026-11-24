OECD raporunda Türkiye’nin tarım politikalarında 2024’ten bu yana hayata geçirdiği kapsamlı değişime dikkat çekildi. Üretim planlaması, yeni destek modeli, sulama yatırımları ve kırsal kalkınma adımlarıyla sektörde önemli bir dönüşüm yaşandığı vurgulandı.

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Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2026 Tarım Politikaları Raporu’nda Türkiye’nin 2024’ten bu yana attığı adımları “kapsamlı tarım politikası reformu” olarak tanımladı. Raporda, üretim planlamasından yeni destek modeline, sulama yatırımlarından tarım sayımına kadar birçok dönüşümün arz güvenliğini güçlendirdiği vurgulandı. OECD tarafından yayımlanan 2026 Tarım Politikalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Raporu, Türkiye’nin tarım sektöründeki yapısal dönüşümünü mercek altına aldı. Hayvancılık ve su ürünlerinde başlatılan üretim planlamasının 2025’te bitkisel üretime de yayılmasıyla arz güvenliğinin sağlandığına işaret edildi.

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KUZU VE OĞLAĞA İLK DEFA DESTEK

Planlamayla eş zamanlı devreye giren ve 2025-2027 dönemini kapsayan yeni modelde destekler; Temel Destek, Planlı Üretim Desteği ve Üretimi Geliştirme Desteği olarak üç ana başlıkta toplandı. Hayvancılıkta kuzu ve oğlaklar ilk kez destek kapsamına alınırken; aile işletmeleri, genç ve kadın yetiştiriciler ile örgütlü üreticilere ilave prim sağlandığı kaydedildi.

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DON TEMİNATI ARTTI

İklim risklerine karşı TARSİM kapsamında devletin primlerin yüzde 50 ila 70’ini karşıladığı hatırlatılan raporda, bu yıl don teminatı desteğinin yüzde 70’e çıkarıldığı ve çavdarın Gelir Koruma Sigortası’na dâhil edildiği belirtildi. Su yönetiminde ise kapalı sistem sulama oranının 2003’teki yüzde 6 seviyesinden 2025’te yüzde 38’e tırmandığı ve 2026-2035 Ulusal Su Planı’nın kritik önem taşıdığı ifade edildi.

AB’DEN 430 MİLYON AVROLUK KATKI

Kırsal kalkınma hamlesi kapsamında 81 ilde uygulanan IPARD III programına Avrupa Birliği’nin 430 milyon avroluk katkı sağladığı raporda yer buldu. Ayrıca Temmuz 2025’te başlatılan genel tarım sayımının, 10 yılı aşkın sürenin ardından yapılan ilk kapsamlı envanter çalışması olduğu vurgulandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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