Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıda enflasyonuyla mücadele ve arz güvenliği kapsamında tarımsal üretimin desteklendiğini belirterek, bir yılda üreticilere 831 milyar liralık finansman sağlandığını açıkladı.

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Haber Merkezi ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların enerji fiyatları, jeopolitik gelişmeler, mevsimsellik ve arz şartlarından kaynaklandığını belirtti. Ekonomi programının nihai hedefinin yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile refah artışının sağlanması olduğunu hatırlatan Şimşek “Bunun en önemli ön şartı ise fiyat istikrarıdır” dedi. Gıdada enflasyonu düşürmek ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbir ve politikaların kararlılıkla hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Şimşek “Gıda arzını artırmak amacıyla sulama projeleri, arazi toplulaştırması, gıda arz zinciri ve gıda lojistiği alanında çalışmalar yapılmaktadır. Tarım sektörü güçlü şekilde desteklenmekte, sürdürülebilir ve verimli üretim teşvik edilmektedir” diye konuştu.

9 AYDA 599 MİLYAR TL DESTEK

2026 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 828 bin tarımsal üreticiye, yaklaşık 599 milyar lira tutarında Hazine destekli finansman kullandırıldığını belirten Bakan Şimşek “2025 yılı Ekim ayından 2026 yılı Eylül ayı sonuna kadar geçen bir yıllık dönemde ise 960 bin tarımsal üreticiye toplam 831 milyar lira finansman kullandırılmış olup söz konusu dönemde sağlanan Hazine faiz/kâr payı desteği 248 milyar liraya ulaşmıştır” ifadelerini kullandı. Şimşek ayrıca gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın önüne geçmek için tarım sektöründeki kamu KİT’lerin de etkin bir şekilde faaliyetlerine devam ettiğini; bu kuruluşların üreticilerden gerçekleştirdiği tarımsal ürün alımlarıyla aynı zamanda üreticileri de desteklediğini hatırlattı. Bunun için KİT’lere kaynak aktarıldığını ifade eden Bakan Şimşek, 2026 yılı için 46,7 milyar liralık bir kaynak öngörüldüğünü söyledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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