AYASOFYA'DAN BİLE ESKİ OLABİLİR

CNN'in haberinde öne çıkardığı bir diğer ayrıntı ise yer altındaki bazı yapıların bugünkü Ayasofya'dan daha eski olabileceği ihtimali oldu.

Vezir Bahçesi'nin altında bulunan Roma dönemi mezar yapısında yürütülen çalışmalar sırasında, çamurla kaplı zeminin yaklaşık 1,5 metre altına inildi.

Ersoy, bu bölümün mevcut Ayasofya yapısından daha eski bir döneme ait olduğunun düşünüldüğünü belirterek çalışmaların farklı tarihî dönemlere ait yapı katmanlarını ortaya çıkardığını anlattı.

