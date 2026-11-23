ABD basını Ayasofya'daki keşfi böyle duyurdu! "Yüzyıllık sır çözüldü"
İstanbul'un kalbinde, Ayasofya'nın metrelerce altında saklı kalan tarih gün yüzüne çıkıyor.
ABD merkezli CNN, yüzyıllardır gizemini koruyan yer altı geçitlerine ilişkin keşfi "Şimdi bulundular" sözleriyle okuyucularına duyurdu.
Yaklaşık 3 bin ton toprak ve molozun temizlenmesiyle ortaya çıkarılan tünellerin kilometrelerce uzanabileceğine işaret eden Amerikan basını, Ayasofya'dan bile eski olduğu düşünülen yapılara ve keşfin henüz tamamlanmadığı bilgisine de yer verdi.
CNN Travel, "Yüzyıllardır bu 1.500 yıllık tarihi yapının altında tüneller olduğuna dair söylentiler vardı. Şimdi bulundular" başlıklı haberinde, yeni bölümlerin de keşfedilmesinin beklendiğini paylaştı.
CNN: YÜZYILLARDIR KONUŞUluyordu
Yaklaşık 1.500 yıllık Ayasofya'nın altındaki gizli geçitlere ilişkin söylentilerin yüzyıllardır devam ettiğini hatırlatan ABD basını, 1940'lı yıllarda dört odalı bir Roma dönemi yer altı mezar yapısının keşfedildiğini öne çıkardı. "2025 yılının başlarında yürütülen temizlik çalışmalarında daha önce bilinmeyen yapılar ortaya çıkarıldı" denildi.
Haberde, yeni bulgular arasında tüneller, su kanalları, tonozlu odalar, mezar yapıları ve 5. yüzyıldan kalma bir Roma yoluyla bağlantılı olabileceği düşünülen bir geçidin bulunduğuna yer verildi.
"3 BİN TON HAFRİYAT ÇIKARILDI"
Ayasofya'nın altında yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar yaklaşık 3 bin ton toprak ve moloz çıkarıldığını, tünellerin 420 metrelik bölümünün temizlendiğini aktarıldı.
Yer altı ağının kilometrelerce daha uzanabileceğine işaret edilen haberde, şu ana kadar dokuz tünelle birbirine bağlanan altı odanın ortaya çıkarıldığı belirtildi.
En uzun tünelde yaklaşık 180 metrelik bölüm temizlendi.
CNN, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 20 Kasım'da Ayasofya'da yaptığı incelemelere ve açıklamalarına da geniş yer ayırdı.
Bakan Ersoy, yer altı ağının geçmişte su dağıtımı ve yağmur suyunun tahliyesi için kullanıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Tarih boyunca bu yer altı ağı, su dağıtımı ve yağmur suyunun tahliyesinde önemli işlevler görmüştür. Çalışmalarımızla Ayasofya'nın yer altı yapılarını gün yüzüne çıkarırken, İstanbul'un tarihi su yönetimi altyapısına dair bilgimizi de derinleştiriyoruz."
Bakan Ersoy, tünellerden birinin Roma dönemine ait bir yolla bağlantılı olabileceğini de açıkladı.
Fatih Medresesi önünden başlayarak ziyaretçi girişine doğru uzanan hattın, Ayasofya'nın giriş cephesine paralel ilerlediğini söyledi.
AYASOFYA'DAN BİLE ESKİ OLABİLİR
CNN'in haberinde öne çıkardığı bir diğer ayrıntı ise yer altındaki bazı yapıların bugünkü Ayasofya'dan daha eski olabileceği ihtimali oldu.
Vezir Bahçesi'nin altında bulunan Roma dönemi mezar yapısında yürütülen çalışmalar sırasında, çamurla kaplı zeminin yaklaşık 1,5 metre altına inildi.
Ersoy, bu bölümün mevcut Ayasofya yapısından daha eski bir döneme ait olduğunun düşünüldüğünü belirterek çalışmaların farklı tarihî dönemlere ait yapı katmanlarını ortaya çıkardığını anlattı.
ABD BASINI ZİYARETE AÇILMA İHTİMALİNE DE DEĞİNDİ
CNN, ortaya çıkarılan yer altı yapılarının gelecekte ziyaretçilere açılacağını da gündemine taşıdı.
Tarihçi ve turist rehberi Hasan Barış Partal'ın değerlendirmelerine yer veren Amerikan basını, keşfin İstanbul'un kültür turizmi açısından önemli bir gelişme olabileceğini paylaştı.
Partal, Ayasofya'nın altındaki geçitlerin antik Konstantinopolis'in su sistemlerine ilişkin yeni bilgiler sunabileceğini belirtti.
Yer altı tünellerinde yürümenin, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nın altında bulunan tarihi mekanları ziyaret etmeye benzer bir deneyim sunabileceğini ifade etti.
Ayasofya'nın altında yürütülen temizlik, belgeleme ve koruma çalışmaları devam ederken yeni bölümlerin ortaya çıkarılması bekleniyor.