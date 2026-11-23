Şiddetli fırtına uyarısı yapılan İstanbul’da fırtına sonrasında ağaçlar devrildi, araçlar hasar aldı, bir binanın çatısı uçtu. AKOM, fırtına etkisinin akşam saatlerinden itibaren artacağı uyarısını yaptı.

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Meteoroloji ve AKOM’un şiddetli lodos uyarısının ardından İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkisini göstermeye başladı. Şişli ve Beşiktaş'ta rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, araçlarda hasar meydana geldi. Sarıyer'de ise şiddetli 3 katlı binanın çatısı uçtu.

ŞİŞLİ: ARAÇLAR HASAR ALDI

Şişli Merkez Mahallesi Nadide Sokak'ta saat 13:00 sıralarında yoğun rüzgar sebebiyle ağaçlar çevrede park halinde bulunan 34 ME 405 ve 16 R 9919 plakalı araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu devrilen ağaçlar araçların üzerinden kaldırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Sarıyer, Beşiktaş, Şişli… İstanbul’da lodos alarmı! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar hasarlı

BEŞİKTAŞ: AĞAÇ DEVRİLDİ

Beşiktaş Sergül Sokak'ta bir ağaç, park halinde bulunan 34 GRG 032 plakalı aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda ağacın dalları kesilirken, aracın tavan bölümünde hasar meydana geldi.

Sarıyer, Beşiktaş, Şişli… İstanbul’da lodos alarmı! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar hasarlı

SARIYER: ÇATI UÇTU

Sarıyer Yeniköy Tahir Sokak'taki 3 katlı binanın çatısı şiddeti rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatının uçması ile birlikte sokakta bulunan ahşap direk devrildi. Binanın dışındaki korkuluklar zarar gördü. Çatı uçması sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, çatının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Sarıyer, Beşiktaş, Şişli… İstanbul’da lodos alarmı! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar hasarlı

Öte yandan AKOM tarafından yapılan uyarıda şiddetli lodosun öğle saatlerinden sonra şiddetini artıracağı bildirilmişti. Açıklamada, havanın bugün Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak yağmurlu olacağı belirtilmişti.

Sarıyer, Beşiktaş, Şişli… İstanbul’da lodos alarmı! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar hasarlı

ETKİSİ AKŞAM ARTACAK

AKOM açıklamasında şöyle denilmişti:

Bugün öğle saatlerinden sonra bölgemizde görülecek yağışların akşam saatlerine doğru kent genelinde etkisini arttıracağı, gece saatlerine kadar kısa süreli (30-60 k ve şiddetli şekilde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansıİstanbul

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