Güneş, "Hepimize, ülkece geçmiş olsun. Burası benim evim. Aslan hemen burada görülüyor. Biz gece 00.00'da evimize geliyoruz. İnsan seli ve jandarma seli... Herkes evine girsin deniyor ama evimize giremiyoruz çünkü kapılar kapandı güvenlik açısından. Daha sonra biz içeri girdik ama hiç kimse gitmiyor ve aslan bulunamamış. Aslan geceden bu yana hâlâ burada.

Bu aslanı kim beslemiş? Evinde kim besliyor? Ve bu dişi bir aslan. Bunun eşi var, çocuğu var; onlar da çıkabilirler. Yani bir bağımlı mı attı gitti? Benim küçük Maltese'ime bile pasaport, vize istenirken koskoca, insan canına kıyabilecek, insan yiyen bir hayvan ülkemize nasıl girdiriliyor. Kesinlikle bir villada bakıldığına inanıyorum. Çünkü o nereden gelecek başka. İlk villadayım ben. Ne yazık ki gerçekten çok korkunç. Hepimiz ağladık, sabahlara kadar uyuyamadık ve hala bulunamadı" dedi.