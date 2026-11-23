Sarıyer’deki kayıp aslan hakkında neler biliniyor? Termal taramada iz çıkmadı, 5 noktada aranıyor
Sarıyer’in Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıyan aslanı yakalamak için başlatılan arama genişletildi. 50 dönümlük ormanlık alanda termal dronlarla yapılan taramada ısı izi tespit edilemeyince ekipler Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Demirciköy hattında 5 noktaya yoğunlaştı. Belgrad Ormanı ise giriş-çıkışlara kapatıldı. Uskumruköy Muhtarlığı kriz masası olarak belirlenirken başsavcılık aslanın sahibini ve nereden geldiğini araştırıyor.
İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre aslan, 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer’in Uskumruköy Mahallesi’nde güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine görüntüleri inceleyen ekipler, hayvanın dişi aslan olduğunu değerlendirdi. Jandarma bölgede güvenlik önlemleri alırken mahalle sakinlerine dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.
ASLAN YAKALANDI MI? VALİLİK GECE BÖLGENİN TESPİT EDİLDİĞİNİ DUYURDU
İstanbul Valiliği gece yaptığı açıklamada, aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini ve hayvanı sağ yakalamak için çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Gece boyunca devam eden aramalar pazartesi sabahı yoğunlaştırıldı. 23 Kasım saat 14.22 itibarıyla aslanın yakalandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
TERMAL DRONLAR 50 DÖNÜMÜ TARADI, ARAMA 5 NOKTAYA YAYILDI
Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, gece aramaların yoğunlaştığı 50 dönümlük ormanlık alanda termal dronlarla yapılan taramada herhangi bir ısı izi tespit edilemediğini söyledi. Aksu, ekiplerin bu nedenle arama alanını değiştirmiş olabileceğini belirterek Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Demirciköy hattında 5 ayrı noktada dronla tarama yapıldığını açıkladı.
Aslanın son görüldüğü noktanın doğrudan orman koridoruna bağlanmadığını belirten Aksu, hayvanın ormana ulaşmak için villaların bulunduğu bölgeden geçmesi gerektiğini ve gece hangi güzergâhı izlediğinin bilinmediğini söyledi. Belgrad Ormanı’nın yaklaşık 54 kilometrekarelik bir alanı kapsadığını hatırlatan Aksu, aslanın aç kaldığında 35–40 kilometre yol katedebileceğini belirtti.
MUHTARLIK KRİZ MASASI OLDU, GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROLLÜ
Arama çalışmaları, kriz masası olarak belirlenen Uskumruköy Mahalle Muhtarlığından koordine ediliyor. Ormanlık alanla çevresindeki villaların bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.
Aksu, aramalara AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Sarıyer Belediyesi ve jandarma ekiplerinin katıldığını belirtti. Yeni bir ihbarın ekiplerin aramayı belirli bir noktada yoğunlaştırmasına yardımcı olacağını söyleyen Aksu, “İhbarlar bizim için çok kıymetli” dedi.
ASLAN KİMİN? TAVUKLARIN YANINDAN GEÇTİĞİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEMDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aslanın kime ait olduğu ve nereden geldiği araştırılıyor.
Aksu, güvenlik kamerası görüntülerinde aslanın tavukların yanından onlara zarar vermeden geçtiğini söyledi. Bu görüntünün, hayvanın bir kişi tarafından yetiştirilmiş olabileceği yönünde yorumlara yol açtığını belirten Aksu, sahibine ilişkin henüz bir tespit bulunmadığını vurguladı.
"AĞLADIK, SABAHA KADAR UYUYAMADIK"
Aslanın evinin yakınında görüldüğünü söyleyen mahalle sakini Asya Filiz Güneş de hayvanın bir villada beslenmiş olabileceğini düşündüğünü anlattı. Güneş, gece yaşadıklarını “Hepimiz ağladık, sabahlara kadar uyuyamadık” sözleriyle aktardı.
Güneş, "Hepimize, ülkece geçmiş olsun. Burası benim evim. Aslan hemen burada görülüyor. Biz gece 00.00'da evimize geliyoruz. İnsan seli ve jandarma seli... Herkes evine girsin deniyor ama evimize giremiyoruz çünkü kapılar kapandı güvenlik açısından. Daha sonra biz içeri girdik ama hiç kimse gitmiyor ve aslan bulunamamış. Aslan geceden bu yana hâlâ burada.
Bu aslanı kim beslemiş? Evinde kim besliyor? Ve bu dişi bir aslan. Bunun eşi var, çocuğu var; onlar da çıkabilirler. Yani bir bağımlı mı attı gitti? Benim küçük Maltese'ime bile pasaport, vize istenirken koskoca, insan canına kıyabilecek, insan yiyen bir hayvan ülkemize nasıl girdiriliyor. Kesinlikle bir villada bakıldığına inanıyorum. Çünkü o nereden gelecek başka. İlk villadayım ben. Ne yazık ki gerçekten çok korkunç. Hepimiz ağladık, sabahlara kadar uyuyamadık ve hala bulunamadı" dedi.
ARAMA NOKTASINA 50 METRE MESAFEDE OKEY MASASI
Ekiplerin çalışma yürüttüğü noktanın yaklaşık 50 metre ilerisindeki bir kıraathanede okey oynayan mahalle sakinleri, aslanı yalnızca sosyal medyadaki görüntülerden gördüklerini söyledi. Oyuna devam eden vatandaşlar, “Aslan korkusundan rahat oynayamıyoruz. İnşallah en yakın zamanda yakalanır” dedi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI ARAMAYA KATILDI MI?
Arama sürerken Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı’ya ait olduğu belirtilen bir görüntü sosyal medyada yayıldı. Bardakcı’nın arama çalışmalarına katıldığı öne sürüldü. Futbolcunun aynı saatlerde Instagram’da bir aslanı sevdiği görüntüleri paylaşması da dikkat çekti. Bardakcı’nın aramaya katıldığı iddiası doğrulanmadı.
MÜGE ANLI EKİBİNİ USKUMRUKÖY’E GÖNDERDİ
Müge Anlı, Tatlı Sert programının ekibini aramaların sürdüğü Uskumruköy’e gönderdi. Canlı yayında bölgeden görüntüler ekrana gelirken Anlı, hayvanın bölgede beslendiğine ilişkin kendisine ulaşan mesajları da aktardı.
Aslanın bulunduğu değerlendirilen ormanlık alan ile yanında bulunan villaların çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Son olarak Belgrad Ormanı araç ve yaya giriş çıkışlarına kapatıldı.