Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Omonia ile APOEL arasında oynanan derbi karşılaşmasında büyük bir skandala imza atıldı. Kıbrıs Türklerini hedef alan katliamların sorumlusu terör örgütü EOKA lehine sloganlar atan APOEL taraftarları tribünlerde Nazi selamı verdi. Yaşanan rezalete Rum basını dahi "Dibe vurduk, hatta daha da aşağıya" başlığıyla tepki gösterdi.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) oynanan Omonia - APOEL futbol derbisi, spor tarihine kara bir leke olarak geçen ırkçı görüntülere sahne oldu.

GSP Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada APOEL taraftarları, geçmişte Kıbrıs Türklerine yönelik kanlı saldırılar ve katliamlar gerçekleştiren terör örgütü EOKA'yı yücelten sloganlar attı.

Türk düşmanlığı tribüne taştı! "EOKA-B yeniden vur" diye slogan attılar

"5-10 KİŞİ DEĞİL, TRİBÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜ"

Politis gazetesi yaşananlara "Dibe vurduk, hatta daha da aşağıya!" başlığıyla tepki gösterdi.

Gazete, "EOKA-B yeniden vur" sloganının birkaç taraftar tarafından değil, tribünün büyük bölümü tarafından atıldığını yazdı:

"Bu slogan 5, 10 ya da 15 aptal tarafından değil, tribünün büyük bir bölümü tarafından atıldı" diyen gazete, iki hafta önce benzer görüşlere sahip bazı kişilerin, Yunanistan'da Nazi ideolojisiyle bağlantılı suçlardan hüküm giymiş İlias Kasidiaris'e özel bir forma hediye ettiğini hatırlattı.

RAKİP TARAFTARDAN SERT TEPKİ: "MİDE BULANDIRICI"

Derbideki rakip Omonia'nın taraftar grupları da yayımladıkları açıklamayla APOEL tribünlerindeki Nazi selamlarını ve terör sloganlarını kınadı.

Türk düşmanlığı tribüne taştı! "EOKA-B yeniden vur" diye slogan attılar

Söz konusu tezahüratların "mide bulandırıcı" olduğu kaydedilen açıklamada, "APOEL taraftarlarından Nazi selamı ve EOKA sloganları ile yine utanç görüntüleri gördük. Omonia faşizme karşı direnişten doğdu ve onun yüceltilmesiyle asla uzlaşmayacak" denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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