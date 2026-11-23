Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçırdığı gerekçesiyle ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok'un avukatları mahkemeye başvurmuştu. Tok hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını isteyen avukatların talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a, ardından ABD'ye götüren Eylem Tok hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

ABD'de tutuklu bulunan Tok'un avukatları, müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye başvurdu.

MAHKEMEDEN RET KARARI

Eylem Tok'un avukatları, Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesine sundukları dilekçede, Tok hakkında verilen yakalama kararının kaldırılmasını ve adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, avukatların her iki talebini de reddetti.

Böylece Eylem Tok hakkındaki yakalama kararının kaldırılması yönündeki başvuru kabul edilmedi.

OĞLUNU ÖNCE MISIR'A, ARDINDAN ABD'YE GÖTÜRMÜŞTÜ

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, 1 Mart 2024'te İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelmişti.

Timur Cihantimur'un (Olay tarihinde 17 yaşındaydı) karıştığı trafik kazasında Oğuz Murat Aci (29) hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından anne Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a, ardından ABD'ye götürmüştü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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