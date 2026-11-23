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Mersin'in Akdeniz ilçesindeki oto sanayide çocukluğundan beri çalışan 27 yaşındaki Bekir Nas, 9 yıl önce çok zayıf olduğu ve kilo alamadığı için antrenörü Mazlum Aslan'ın desteğiyle vücut geliştirme sporuna başladı. Zamanla kazandığı fiziksel güçle dikkat çeken Nas, normalde caraskal yardımıyla veya 3-4 kişinin güçlükle kaldırabildiği yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki otomobil motorlarını ve şanzımanları tek başına kaldırıyor. Sanayide 'kaslı usta' olarak tanınan genç tamirci, çevredeki diğer tamirhanelerin de yardımına koşarken, ağır motorları kaldırdığı görüntüleri paylaştığı sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Akdeniz Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAkdeniz

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