Galatasaray camiası, 2-1 kazandığı Samsunspor maçının ardından teknik direktör Okan Buruk'a kırmızı kart gösteren hakem Ali Şansalan'a tepki göstermişti. Beşiktaş maçında cezalı duruma düşen Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk da, ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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Galatasaray-Samsunspor maçının hakemi Ali Şansalan, henüz 4'üncü dakikada Lucas Torreira'nın golünde Abdülkerim Bardakcı için "ofsayt" kararı vermediği için konuk ekibin tepkisini çekti. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Okan Buruk'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdiği için de sarı-kırmızılıların hedefinde yer aldı. Şansalan'a sert eleştiri yönelten isimlerden biri de Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk oldu.

Ali Şansalan

PFDK'YA SEVK İHTİMALİ

Türkiye Gazetesi spor yazarı Tahir Kum'un haberine göre; geçtiğimiz sezon hakem Oğuzhan Çakır’a yönelik sözlerinden dolayı PFDK tarafından 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan "Galatasaray görevlisi" Ali Yiğit Buruk, yeniden ceza tehlikesiyle karşı karşıya. Ali Yiğit Buruk, Samsunspor karşılaşması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilebilir.

Okan Buruk, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde saha kenarında olamayacak.

NE OLMUŞTU?

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Samsunspor karşılaşmasının ardından, "En güvendiğiniz hakem hapiste, MHK başkanınız hapiste. Siz niye hala görevdesiniz?" ve "Şimdi daha yüksek sesle Hacıosmanoğlu istifa, TFF istifa" paylaşımları yapmıştı.

Ali Yiğit Buruk'un Instagram paylaşımı

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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