İstanbul Sarıyer'de dün akşam görüntülenen ve arama çalışmalarının devam ettiği aslanın Abdülkerim Bardakcı'ya ait olduğu iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcudan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmalar sürüyor. Söz konusu aslanı besleyen kişinin Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakcı olduğu iddiası sosyal medyada gündeme otururken, gerçek ortaya çıktı.

Abdülkerim Bardakcı'nın, Sarıyer Uskumruköy'de aslanın arandığı bölgede görüntülendiği iddia edildi.

"EVİMDE BESLEDİĞİM TEK ASLAN OĞLUM"

Sosyal medyada hızla yayılan iddia sonrası gözlerin çevrildiği deneyimli futbolcudan beklenen açıklama geldi. Bardakcı, UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci haftasında Aston Villa ile 24 Kasım Salı günü RAMS Park'ta oynayacakları maç için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında konuştu.

Galatasaray oyuncusu, 2 yavru aslanı sevdiği görüntüleri içeren Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu.

GS TV'ye konuşan milli futbolcu, "Bir şey söylemek istiyorum çünkü ülke çalkalanıyor şu an. Benim evde beslediğim bir tane aslan var, o da oğlum. Sadece bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Bardakcı'nın sözleri sonrası takım arkadaşı Eren Elmalı da, "Aslan'ın oğlu da aslandır" açıklamasıyla adından söz ettirdi.

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