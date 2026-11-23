İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dişi aslan görüldüğü yönünde yapılan ihbar üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında devam ediyor. Müge Anlı da ekibi ile birlikte Tatlı Sert programında kayıp aslanın peşine düştü. Aslana yönelik kendisine gelen mesajları okuyan Müge Anlı, "Demirciköy'de çok zengin Arap bir ailenin beslediği bir aslanmış. Hatta evde bakıldığı için yanlardaki azı dişleri çekilmiş ki saldırgan olmasın. Görüldüğünde sakın korkup kaçmayın deniyor. Kollarınızı açın bekleyin demişler, dedikodu da olabilir" ifadelerini kullandı. Anlı'nın aslanı arama çalışmalarına dahil olması sosyal medyada gündem olurken, kullanıcıların paylaştığı mesajlar dikkat çekti. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.

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Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmalar bu sabah daha da yoğunlaştırıldı.

Çalışmalarda dişi olduğu değerlendirilen aslanın canlı ele geçirilmesi için jandarma ve ilçe zabıta ekipleri adeta seferber oldu.

Aslanın bulunduğu değerlendirilen ormanlık alan ile yanında bulunan villaların çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Öte yandan arama çalışmaları dronla da görüntülendi.

Müge Anlı şimdi de kayıp aslanın peşine düştü: Ekibini bölgeye gönderdi, sosyal medyada gündem oldu

MÜGE ANLI DA ASLAN İÇİN SEFERBER OLDU

Gece boyunca devam eden faaliyetlerden henüz sonuç alınamazken, Müge Anlı ve ekibi de aramalara katıldı.

Televizyonda yayınlanan Tatlı Sert programında kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalarıyla tanınan Müge Anlı, ekibini kayıp aslanın arandığı bölgeye gönderdi.

Canlı yayında bölgeden görüntüler paylaşılırken, arama çalışmalarına katılan ekipler son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Müge Anlı şimdi de kayıp aslanın peşine düştü: Ekibini bölgeye gönderdi, sosyal medyada gündem oldu

ASLANA DAİR ÇARPICI İDDİAYI PAYLAŞTI

Aslana yönelik kendisine gelen mesajları okuyan Müge Anlı, "Demirciköy'de çok zengin Arap bir ailenin beslediği bir aslanmış. Hatta evde bakıldığı için yanlardaki azı dişleri çekilmiş ki saldırgan olmasın. Görüldüğünde sakın korkup kaçmayın deniyor. Kollarınızı açın bekleyin demişler, dedikodu da olabilir" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı şimdi de kayıp aslanın peşine düştü: Ekibini bölgeye gönderdi, sosyal medyada gündem oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Müge Anlı'nın ekibiyle beraber kayıp aslanın peşine düşmesi sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı gelişme sonrası paylaşımda bulundu.

Müge Anlı şimdi de kayıp aslanın peşine düştü: Ekibini bölgeye gönderdi, sosyal medyada gündem oldu

Kullanıcıların paylaşımlarında yer verdiği "Müge Anlı el attıysa aslan kesin bulunur", "Sarıyer'de aslan için son çare Müge Anlı", "Kimsenin bulamadığı aslanı da Müge Anlı bulursa şaşırmam artık", "Müge Anlı ve ekibi çıtayı yükseltti, bu kez aslan arıyorlar. Müge Anlı ve ekibi şimdi de aslan operasyonuna başlamış" sözleri gündem oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. aslanın sahibi ise henüz tespit edilemedi.

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