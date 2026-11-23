İstanbul Sarıyer’de güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dişi aslan için ekipler seferber oldu. Valilik açıklamasında "Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir" denilirken arama çalışmalarında Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın da görüntülenmesi dikkat çekti.

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Dün akşam saatlerinde Sarıyer Uskumruköy’de güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dişi bir aslanın bölgede gezdiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri geniş kapsamlı güvenlik önlemi alırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ve Sarıyer'deki zabıta ekipleri aslanı bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, dişi aslan olduğu iddia edilen hayvan ekiplerin termal kamerası ile de görüntülendi.

İstanbul'da aslan alarmı! Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı da arama çalışmasına katıldı

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "22 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Uskumruköy Mahallesi’nde bir aslanın görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştır. Olay üzerine bölgede çalışma başlatılmış ve ilçe birimleri tarafından bölgede yaşayan halkımıza gerekli uyarılar yapılmıştır. Aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından devam etmektedir. Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir" denildi.

İstanbul'da aslan alarmı! Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı da arama çalışmasına katıldı

MİLLİ FUTBOLCU DA ASLAN ARADI

Aslanın arandığı bölgede teyakkuz ilan edilirken orada bulunan Galatasaraylı stoper Abdülkerim Bardakcı'nın da sahadaki arama çalışmalarına destek vermesi dikkat çekti.

ASLANLI PAYLAŞIM YAPTI

Tecrübeli futbolcu gecenin ilerleyen saatlerinde sosyal medya hesabından aslan sevdiği görüntüleri paylaştı. Paylaşımda ise 'Gülücük ve aslan'' emojileri yer aldı.

İstanbul'da aslan alarmı! Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı da arama çalışmasına katıldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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