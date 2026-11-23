Sarıyer'de kaybolan aslanı arama çalışmaları devam ederken bölgedeki vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı. Irak'ta aslan besiciliği yapan ve 14 aslana bakan Ahmet Akbey, "Saat 13.00 gibi tekrar ortaya çıkar. Şu an onların yatma saati olduğu için sesten tedirgin olmamışsa çok kolay bulunur" ifadelerini kullandı. Akbey arama çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye hareket etti.

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Irak’ta aslan besleyen ve yaşamını aslanlarla iç içe sürdüren Ahmet Akbey, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde kaybolduğu belirtilen aslanın bulunması için destek vermek üzere bölgeye hareket etti.

Aslanların davranışlarını yakından tanıyan Akbey, "Saat 13.00 gibi tekrar ortaya çıkar. Şu an onların yatma saati olduğu için sesten tedirgin olmamışsa çok kolay bulunur" dedi.

14 aslan besleyen adam Sarıyer'e gidiyor: Çok kolay bulunur

14 ASLANA SAHİP

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde küçük yaşlarda başlayan vahşi hayvan sevgisini 14 yıldır Irak'ın Duhok kentinde 14 aslanıyla sürdüren iş adamı Ahmet Akbey, İstanbul Sarıyer’de dün akşamdan bu yana kayıp olduğu belirtilen aslanla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akbey, kendisinin de dün akşam bölgede bulunduğunu belirterek, orada gerçekten aslan görülmüşse rahat bir şekilde bulunabileceğini söyledi.

14 aslan besleyen adam Sarıyer'e gidiyor: Çok kolay bulunur

"YATMA SAATİ BİTİNCE ORTAYA ÇIKAR"

Uyuşturucu tabanca ile etkisiz hale getirilebileceğini ifade eden Akbey, "Şu an mutlaka bir yerde saklanıyor. Tedirgin olmuştur. Saat 13.00 gibi tekrar ortaya çıkar. Şu an onların yatma saati olduğu için sesten tedirgin olmamışsa çok kolay bulunur. Termal kamera bazen yanıltabilir. Yavru köpek, kedi olabilir. Onu tespit etmek çok zor olur. Bunu da sahada fazla tedirgin etmeden çalışma yapılıp bulunabilir. Bulup hayvanat bahçesi veya milli parkların belirlediği yere götürülür. Arkadaşlara nasıl faydam olur diye destek amaçlı oraya doğru gidiyorum" dedi.

14 aslan besleyen adam Sarıyer'e gidiyor: Çok kolay bulunur

SARIYER'DE ASLAN PANİĞİ

Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunulmuştu.

Durumun Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğüne de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçmişti.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemişti.

İncelemede, dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvana ait görüntüler tespit edilmişti.

Bölgede jandarma asayiş timi tarafından güvenlik tedbirleri alınırken çevrede ikamet eden vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarılmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam dişi aslan görülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında aslanın sahibinin kim olduğu ve nereden kaçtığı araştırılıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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