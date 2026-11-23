Sarıyer’deki kayıp aslan aranırken, geçtiğimiz yıl aslan saldırısına uğrayan ve aslan ile boğuşarak hayatta kalan çiftçi Süleyman Kır, yeniden gündem oldu. Kır’ın “Hayvan boynundan tutunca 10 metre ileri gitti. Boynunu sıkmasam o beni gırtlaklayacaktı” sözleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından peş peşe paylaşıldı.

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İstanbul’un Sarıyer ilçesinde dün akşam saatlerinde sokakta bir aslan görüldüğü ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlatmış, aslanın yeri ve nereden geldiği ise tespit edilememişti. Kayıp aslan olayı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılırken, aslanı arama çalışmaları devam ediyor.

SÜLEYMAN KIR YENİDEN GÜNDEM OLDU

Kayıp aslan haberlerinin ardından, geçtiğimiz yıl aslan saldırısına uğrayan ve aslanla boğuşan çiftçi Süleyman Kır yeniden gündem oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarlasında aslanın saldırısı sonucu yaralanan 53 yaşındaki Süleyman Kır’ın kulağında, karnında, bacaklarında yaralar oluşmuş, boynunda kırık tespit edilmişti.

Aslanla boğuşan tek Türk! Sarıyer’deki kayıp aslan alarmı sonrası Süleyman Kır, yeniden gündem oldu

"BOYNUNU SIKMASAM, GIRTLAKLAYACAKTI"

Kır, aslan ile olan karşılaşmasını şöyle anlatmıştı:

Hanım ‘Süleyman ayağımın ucuna bir şey değdi bir bak' dedi. Kafamı battaniyeden bir kaldırdım, kaldırmamla birlikte üzerime çöktü. Boğuştuk. Isırıyordu. Baldırlarımdan, boynumdan ısırırken tam o sırada elimi boynuna geçirip sıktım. Can havliyle ben de boğazına sarıldım. Etrafa bağırdım, hayvan boynundan tutunca 10 metre ileri gitti. Boynunu sıkmasam o beni gırtlaklayacaktı.

Aslanla boğuşan tek Türk! Sarıyer’deki kayıp aslan alarmı sonrası Süleyman Kır, yeniden gündem oldu

Aslan saldırısına uğrayan Kır’ın bu sözleri ve başına gelenler, kayıp aslan aranırken sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Kır’ın sözleri ve videosunu paylaşan kullanıcılar, muhtemel saldırıda Kır gibi davranılması gerektiğini öne sürdü.

Aslanla boğuşan tek Türk! Sarıyer’deki kayıp aslan alarmı sonrası Süleyman Kır, yeniden gündem oldu

NE OLMUŞTU?

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarındaki hayvan parkından 6 Temmuz gecesi kaçan "Zeus" isimli aslan, tarlasında çalışan Süleyman Kır'a saldırarak yaralamıştı. Aslan daha sonra öldürülmüştü. Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince hayvan parkı mühürlenmiş, gözaltına alınan işletme sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kır, "Aslanı uyuştursalardı, öldürmeselerdi iyi olurdu. Bu olayda tek suçsuz olan ben ve aslan. Diğer suçlu olanlar cezasını çeksin” demişti.

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