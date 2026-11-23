Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 24 Kasım Salı günü RAMS Park'ta oynayacakları Aston Villa karşılaşması öncesindeki basın toplantısı düzenledi. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu hakkında konuştu.

Özetle Kaydet a- | +A

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta 24 Kasım Salı günü saat 20.45'te İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 4 maçta 6 puan topladı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk, zorlu müsabaka öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarının karşısına çıktı.

"OSIMHEN OLMAYACAK"

Rafael Leao'nun yanı sıra sakatlığı süren oyuncular hakkında konuşan Okan Buruk, "Ismail Jakobs ve Victor Osimhen süre alabilecek durumda mı?" sorusuna, "Osimhen yarın olmayacak. Jakobs için bugün son bir kontrol yapılacak, kulübeye almak istiyoruz. Bir sonraki maç (Beşiktaş derbisi) Osimhen ve Sallai'yi görebiliriz" cevabını verdi.

Victor Osimhen, Amedspor ve Samsunspor maçlarında da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala