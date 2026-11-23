Osimhen ve Jakobs oynayacak mı? Okan Buruk merak edilen soruyu cevapladı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 24 Kasım Salı günü RAMS Park'ta oynayacakları Aston Villa karşılaşması öncesindeki basın toplantısı düzenledi. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu hakkında konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta 24 Kasım Salı günü saat 20.45'te İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk, zorlu müsabaka öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarının karşısına çıktı.
RAMS Park'ta İngiliz rakip: Galatasaray ve Aston Villa'da son durum
"OSIMHEN OLMAYACAK"
Rafael Leao'nun yanı sıra sakatlığı süren oyuncular hakkında konuşan Okan Buruk, "Ismail Jakobs ve Victor Osimhen süre alabilecek durumda mı?" sorusuna, "Osimhen yarın olmayacak. Jakobs için bugün son bir kontrol yapılacak, kulübeye almak istiyoruz. Bir sonraki maç (Beşiktaş derbisi) Osimhen ve Sallai'yi görebiliriz" cevabını verdi.