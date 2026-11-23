Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında 24 Kasım Salı günü İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Aston Villa'yı mağlup ederek, Devler Ligi'nde üst üste 3'üncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, 24 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta Aston Villa ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 6 puanla 18'inci sırada bulunuyor. İngiliz ekibi ise 3 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 9 puan ve averajla 6'ıncı basamakta yer alıyor.

İngiliz temsilcisi ise Club Brugge'u 3-2, Fenerbahçe'yi 6-0 ve Viking'i 3-1 yenerken, Barcelona'ya ise 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray, bu sezon Devler Ligi'nde Lille'i 4-2, Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken; Sporting'e 3-1, Barcelona'ya 4-1 kaybetti.

İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 28 MAÇ

Galatasaray, Aston Villa ile bugüne kadar Avrupa kupalarında rakip olmadı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz takımlarıyla daha önce 28 defa mücadele ederken; 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşılaştı.

AVRUPA'DA 344'ÜNCÜ KARŞILAŞMA

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 344 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 123 defa galip gelirken, 131 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom, rakip fileleri 476 defa havalandırırken, kalesinde 527 gol gördü.

DEVLER LİGİ'NDE 139'UNCU RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen turnuvada 138 karşılaşma oynayan Galatasaray, bu maçların 36'sını kazanırken, 70'ini kaybetti. 32 maç da berabere tamamlandı. Aslan 147 gol atarken, kalesinde 239 gole engel olamadı.

Galatasaray, Aston Villa sonrası Feyenoord, AEK ve Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

BURUK, GALATASARAY İLE AVRUPA'DA 43'ÜNCÜ SINAVINDA

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Avrupa kupalarında 42 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi ve elemelerde 30, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 42 müsabakanın 17'sinden galip ayrılırken, 16'sında yenildi ve 9 müsabakada berabere kaldı.

Buruk, Galatasaray ve Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarıyla 8 defa karşılaştı ve 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Okan Buruk

EVİNDE İNGİLİZLERİ SON 3 MAÇTA DEVİRDİ

Galatasaray, İngiliz takımlarıyla evinde yaptığı son 10 maçta sadece 1 defa kaybederken, 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar İngiliz temsilcileriyle sahasında oynadığı son 3 müsabakadan da galip ayrıldı. Aslan bu 3 karşılaşmada Liverpool'u 2, Tottenham'ı da 1 kez mağlup etti.

BATRAKOV'DAN 4 MAÇTA 4 GOL

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Batrakov, geride kalan 4 maçta rakip fileleri 4 defa havalandırdı ve takımın en golcüsü olarak yer alıyor. 21 yaşındaki futbolcu, Stuttgart maçında 2, Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da 1'er gol sevinci yaşadı.

Aleksey Batrakov

ASLAN'IN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya mağlup olduktan sonra rakiplerine puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, bu dönemde ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Samsunspor'u, Şampiyonlar Ligi'nde de Lille ve Stuttgart'ı mağlup etti.

ÜÇ OYUNCU SAKAT, OSIMHEN BELİRSİZ

Sarı-kırmızılılarda tedavileri devam eden Rafael Leao, Ismail Jakobs ve Roland Sallai, İngiliz ekibine karşı forma giyemeyecek. Victor Osimhen'in durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak.

Victor Osimhen

PREMIER LİG'DE 12'NCİ SIRADA

Aston Villa, Premier Lig'de bu sezon oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı ve 12'nci sırada bulunuyor. İngiliz ekibi, ligde son hafta Sunderland ile evinde 0-0 berabere kaldı.

Aston Villa'yı İspanyol teknik direktör Unai Emery çalıştırırken, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Tammy Abraham da kadroda yer alıyor.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery

TÜRK TAKIMLARINA BİR DEFA KAYBETTİ

Aston Villa, Avrupa kupalarında bu zamana kadar Türk takımlarıyla 8 maça çıktı. İngiliz temsilcisi, geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşı karşıya gelirken, 6 galibiyet, 1'er de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Aston Villa tek yenilgisini ise 18 Ekim 1994 tarihinde Trabzonspor deplasmanında 1-0'lık skorla yaşadı.

HAKEM EKİBİ

Galatasaray ile Aston Villa karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıkları Jan Seidel ile Rafael Foltyn yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Florian Badstübner olacak. Müsabakada VAR'da Sören Storks, AVAR'da da Johann Pfeifer görev alacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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